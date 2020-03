Stalowa Wola: Nowe zasady funkcjonowania Urzędu Miasta

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego KORONAWIRUSA COVID-19 Urząd Miasta w Stalowej Woli będzie funkcjonował w następujący sposób:

– URZĄD STANU CYWILNEGO – przyjmuje tylko w związku ze zgłoszeniem: URODZENIA DZIECKA (poleca się dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej – e‑urzad.stalowawola.pl) oraz ZGŁOSZENIA ZGONU. Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (ślub) przed Kierownikiem USC odbędą się zgodnie z planowanym terminem. Proszę do minimum ograniczyć liczbę zaproszonych gości.

– Obsługa w zakresie: DOWODÓW OSOBISTYCH, EWIDENCJI LUDNOŚCI oraz do potwierdzenia PROFILU ZAUFANEGO odbywa się w pokoju nr 1 przy ul. Wolności 7. Osoby będą wpuszczane do budynku pojedynczo.

– Odbiór DECYZJI PODATKOWYCH będzie odbywał się tylko w WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH, w pokoju nr 16 (odrębne wejście bezpośrednio z ul. Wolności). Osoby będą wpuszczane do budynku pojedynczo. Zaleca się sprawdzenie zobowiązań podatkowych w formie elektronicznej (e‑urzad.stalowawola.pl).

– Pozostałe budynki Urzędu Miasta (przy ul. WOLNOŚCI 9 oraz KWIATKOWSKIEGO 1) będą ZAMKNIĘTE dla klientów, do budynku przy ul. WOLNOŚCI 7 wejście tylko od ul. Wolności.

– Portal, za pomocą którego można załatwić sprawy urzędowe w formie elektronicznej (również te o których mowa powyżej) to: e‑urzad.stalowawola.pl

Na tej stronie opublikowano również wzory dokumentów do wydruku. Wnioski tradycyjne można przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola lub wrzucać do specjalnej skrzynki w budynku przy ul. Wolności 7

– Wejście do firm zlokalizowanych w budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 wyłącznie wydzielonym wejściem od tyłu budynku.