Stalowa Wola: Nowa pula kodów do serwisu Legimi do odebrania w MBP

Kolejna pula kodów do serwisu Legimi będzie dostępna dla Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli już od środy, 1 lipca. Można je odebrać w Wypożyczalni Książki Mówionej MBP przy ulicy ks. J. Popiełuszki 10. Kody nie będą wydawane mailowo.

Legimi to setki najnowszych tytułów bestsellerowych autorów, wiele dzieł klasycznych, lektury szkolne, bogate spectrum podręczników akademickich i cenionych publikacji naukowych o szerokim zakresie tematycznym, a wszystko dostępne natychmiast na urządzeniu mobilnym. Jako e-book lub w wielu wypadkach jako audiobook. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli od lutego 2020 roku oferuje swoim czytelnikom darmowy miesięczny dostęp do katalogu Legimi. Po miesiącu korzystania czytelnik może zwrócić się do biblioteki po kolejny kod na następny miesiąc, choć biblioteka nie daje gwarancji, że ci sami czytelnicy będą co miesiąc otrzymywać kolejne kody Legimi.

– Kody wydawane są czytelnikom, których zapraszamy po odbiór osobiście do biblioteki. Od czerwca nie wydajemy kodów e-mailowo. Liczba kodów dostępnych w bibliotece jest ograniczona – decyduje prosta zasada kto pierwszy, ten lepszy. Osoby otrzymujące kody muszą być czytelnikami biblioteki zarejestrowanymi w systemie bibliotecznym, bez blokad na koncie czytelniczym – wyjaśniają szczegóły pracownicy MBP.

Jeden czytelnik może odebrać tylko jeden kod, a te wydawane są osobom od 16. roku życia.

Dostaniemy darmowy kod na bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków, co dalej? Czytelnik powinien wejść na stronę www.legimi.pl/podkarpackie oraz wpisać otrzymany w bibliotece unikatowy kod dostępu do serwisu. Założyć darmowe konto Legimi (zarejestrować się jednorazowo w serwisie, podając nazwę użytkownika, hasło i e-mail). Po prawidłowej rejestracji czytelnik otrzymuje dostęp do biblioteki liczącej ok. 60.000 e-booków i audiobooków. Czytelnik „wypożycza” książki do czytania i kieruje je na własną wirtualną półkę – klika na zakładkę „Ebooki i audiobooki”, a następnie na okładkę wybranej książki i wybiera opcję „dodaj na półkę”. W okresie ważności kodu, czytelnik może wielokrotnie wchodzić na konto https://www.legimi.pl/ i wybierając „Zaloguj”, dodawać kolejne książki do czytania na własną wirtualna półkę.

Jak czytać książki z serwisu Legimi pobrane na wirtualną półkę? Użytkownik może czytać książki na maksymalnie dwóch urządzeniach jednocześnie: czytniku, tablecie, smartfonie lub komputerze. Na urządzeniach tych powinna być zainstalowana bezpłatna aplikacja „Legimi”, dostępna do pobrania na stronie https://www.legimi.pl/pobierz-legimi/ lub poprzez sklepy dedykowane urządzeniom mobilnym. Uwaga! – nie można czytać e-booków z pakietu „Legimi dla bibliotek” na czytnikach Kindle.