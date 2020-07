STALOWA WOLA: Nowa organizacja ruchu na ul. Wrzosowej

Od kilku tygodni mieszkańcy Osiedla Hutnik w Stalowej Woli na co dzień żyją w hałasie i kłębach unoszącego się piasku. Wszystko spowodowane jest wzmożonym tam ruchem samochodów ciężarowych. Sytuację mieszkańców ma poprawić zmiana organizacji ruchu na ulicy Wrzosowej.

O tym z czym zmagają się ostatnio mieszkańcy Osiedla Hutnik, szczegółowo pisaliśmy w jednym z kwietniowych numerów Sztafety.

Dla przypomnienia, w związku z budową obwodnicy Stalowej Woli i Niska, od dłuższego czasu na osiedlu zwiększył się ruch tranzytowy.

Ciężarówki jeżdżą utwardzoną tłuczniem leśną drogą wzdłuż rurociągu hydroodpopielania, biegnącego od elektrowni do miejsca magazynowania odpadów paleniskowych na „Jelni”. Po załadowaniu jadą na teren budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska. I przez osiedle Hutnik wracają na „Jelnię” po kolejny ładunek. Chociaż droga biegnie przez las, to na początku osiedla, na wysokości ulicy Wańkowicza, krzyżuje się z ulicą Wrzosową.

Po tym jak progi zamontowane na środku pasów dla spowolnienia ruchu okazały się nietrafionym pomysłem, bo dla dużych samochodów nie stanowiły one żadnej przeszkody, miasto zdecydowało się na inne rozwiązanie.

– Jeśli chodzi o ulicę Wrzosową została opracowana nowa organizacja ruchu, która ogranicza ruch ciężki. (…) Firmy, które realizują tam transport zasadniczo poprawiły kwestię czyszczenia samochodów. Kierowcy byli karani i jest dużo lepiej. Firmy wykonawcze, które mają umowy wiedziały, że jeżeli to się zmieni na gorsze, to organizacja ruchu zostanie zmieniona – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent miasta.

Spowolnienie ruchu i zniechęcenie kierowców tranzytowych do przejazdu przez osiedle Hutnik ma spowodować mijanka w postaci wymalowanych pasów poziomych i słupków przeszkodowych. Szykana powstała na ulicy Wrzosowej w pobliżu skrzyżowania w okolicach przedszkola, ma zdyscyplinować firmy realizujące transport materiału do budowy dróg odbywający się częścią ulicy Wrzosowej do utrzymania czystości i poprawy bezpieczeństwa.

Jeśli jednak sytuacja się nie poprawi ruch ciężki na ulicy Wrzosowej zostanie ograniczony.