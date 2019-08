Stalowa Wola na zielono

Budowę w Stalowej Woli elektrowni słonecznej za ok. 200 mln zł oraz instalacji do spalania tzw. paliw alternatywnych (RDF), zapowiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny oraz prezes Grupy TAURONN Polska Energia Filip Gregorczyk. W sprawie instalacji, 9 sierpnia podpisano list intencyjny.

– Energetyka w Stalowej Woli, Grupa TAURON, będzie także liderem rozwiązań działań o charakterze ekologicznym, zielonym. Stalowa Wola będzie takim miejscem, które wpisuje się zarówno w wymagania Unii Europejskiej, jak również w standardy, które chcielibyśmy budować. Pierwszy element to niskoemisyjny blok gazowo-parowy. Odnawialne źródła energii, biomasa, to kolejny element. Trzeci ważny element, który będzie wyróżnikiem dla Stalowej Woli, to elektrownia słoneczna, która tutaj powstanie. Wielka farma fotofoltaniczna, która będzie miała swoje miejsce na Jelni. A więc grupa Tauron wykorzystuje niezagospodarowane przestrzenie, które są w jej posiadaniu. O wielkości nakładów niech świadczy to, że sama elektrownia słoneczna to koszt około 200 mln zł – mówił prezydent.

Podkreślił też, że wspólna budowa instalacji do spalania paliw alternatywnych jeszcze mocniej będzie wzmacniać Stalową Wolę jako lidera wytwarzania ekologicznej energii. Będzie też inicjować powstawanie nowych miejsc pracy na terenie Elektrowni i, co bardzo istotne, będzie budować gospodarkę obiegu zamkniętego na terenie miasta, która będzie się przyczyniać do stabilizacji opłat komunalnych, szczególnie jeśli chodzi o kwestię zagospodarowania odpadów, kwestię opłaty śmieciowej, a drugiej strony, kwestię ogrzewania i dostawy ciepłej wody…

Więcej na ten temat przeczytasz w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 33