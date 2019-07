Stalowa Wola na trasie Wyścigu Solidarności

Po raz kolejny w Stalowej Woli będziemy mogli spotkać światowej klasy kolarzy. Wszystko za sprawą Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków, którego przedostatni etap zakończy się 5 lipca na ulicach naszego miasta.

Tegoroczny wyścig rozpoczyna się 2 lipca w Łodzi, a kończy 6 lipca w Krośnie. Poszczególne etapy to: Łódź – Sieradz, Zgierz – Kutno, Kielce – Radom, Skarżysko Kamienna – Stalowa Wola, Tarnobrzeg – Krosno. W tym roku trasa wyścigu wynosi 888,3 km.

W drodze do mety czwartego etapu kolarze mają do wygrania lotny finisz w Nisku oraz premię specjalną w Pysznicy. Natomiast w Stalowej Woli zawodnicy ścigać się będą na dwóch okrążeniach, a finałowy finisz na Al. Jana Pawła II rozegrany zostanie około godz. 18. To najbardziej widowiskowa i emocjonująca część wyścigu.