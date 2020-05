Stalowa Wola: Muzeum Regionalne przygotowuje się do otwarcia

Już niebawem również Muzeum Regionalne w Stalowej Woli otworzy swoje podwoje dla zwiedzających. Wizyta będzie się jednak odbywała z zachowaniem nowego reżimu epidemiologicznego. Trwają intensywne działania, zmierzające do dostosowania obiektów do nowych wymagań nałożonych przez władze, w toku są też prace nad nowym regulaminem zwiedzania. Wszystko zmierza do tego, aby instytucja była gotowa na przyjęcie zwiedzających w drugiej połowie maja.

– Aktualnie trwają prace, by dostosować muzealne obiekty do obowiązujących wymogów sanitarnych. Muzeum otworzymy wtedy, kiedy będziemy pewni, że jest w stu procentach bezpieczne dla publiczności – mówi dyrektor Muzeum Lucyna Mizera.

Szykują się też nowości. Poza adaptacją przestrzeni do nowej sytuacji, pracownicy Muzeum przygotowują także nowe propozycje ekspozycyjne i edukacyjne. Wszystko wskazuje na to, iż po dwóch miesiącach ograniczeń, zwiedzający już niedługo będą mogli gościć na muzealnych wystawach.

O terminie otwarcia, a także o wszystkich zmianach w funkcjonowaniu Muzeum będzie informować na bieżąco. A tymczasem można korzystać z bogatej oferty on-line dostępnej na muzealnym Facebooku oraz stronie www.muzeum.stalowawola.pl.