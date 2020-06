Stalowa Wola: Miejski Dzień Dziecka inny niż wszystkie

[Zdjęcia] Miłą niespodziankę dla najmłodszych mieszkańców Stalowej Woli przygotował prezydent Lucjusz Nadbereżny. W dniu ich święta wspólnie ze swoimi współpracownikami przemierzał ulicami miasta, by każdemu napotkanemu dziecku podarować balony, poczęstować cukierkami i życzyć dużo uśmiechu.

Co roku 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka w Stalowej Woli odbywało się wiele imprez, skierowanych do najmłodszych. W czasie pandemii takie wydarzenia są niemożliwe, co nie oznacza, że nie można pamiętać o najmłodszych.

Nie mogły odbyć się przedstawienia, koncerty ani pikniki, jednak to nie powstrzymało władz miasta, by spotkać się z najmłodszymi.

– Nie ma nic piękniejszego niż Dzień Dziecka, nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dzieci, naszych najmłodszych mieszkańców Stalowej Woli. Życzymy wam wszystkiego co najlepsze, żeby na waszych twarzach nigdy nie brakowało uśmiechu i żeby Stalowa Wola była miastem zawsze przyjaznym dla rodzin – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Do tych życzeń przyłączyli się zastępca prezydenta Renata Knap oraz przewodniczący rady Stanisław Sobieraj.

Specjalnie dla dzieci Park Miejski odwiedzili wyjątkowi goście: Myszka Miki i Minnie, Miś Puchatek, Smerfetka, Świnka Pepa oraz Minionek. Te bajkowe postacie zachęcały dzieci do wspólnej zabawy. Nie zabrakło również pamiątkowych fotografii.

Na dzieci czekała również darmowa wata cukrowa i popcorn oraz balony i cukierki.

Poza Parkiem Miejskim dzieci mogły świętować swój dzień: na Błoniach, na rondzie przy dużym napisie Stalowa Wola, na Centralnym Placu Zabaw czy w Rozwadowie.