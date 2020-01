Stalowa Wola: Matematyczna Olimpiada Juniorów

[Zdjęcia] 99 uczniów z województwa podkarpackiego i lubelskiego przystąpiło do piętnastej już, Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów. Zmagania na szczeblu okręgowym odbyły się 11 stycznia w auli Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Celem Olimpiady Matematycznej Juniorów jest promowanie matematyki i zachęcanie do zgłębiania jej tajników uczniów starszych klas szkoły podstawowej, a z drugiej strony wyszukiwanie tych młodych osób, które są zainteresowane matematyką i przejawiają szczególne uzdolnienia matematyczne.

Podczas ogólnopolskich zawodów matematycznych od uczestników wymagany jest bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Zadania, które rozwiązują zawodnicy, obejmują algebrę, teorię gier i liczb, kombinatorykę, planimetrię oraz stereometrię.

– Zadania olimpijskie są trudne. Przed uczestnikami chcemy odkryć świat trochę wyższej matematyki, takiej trochę abstrakcyjnej. Zadania, które proponujemy uczniom w przystępny i ciekawy sposób zmuszają ich do kreatywnego myślenia oraz do samodyscypliny – mówi Dominika Regiec, członek Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów daje uczniom możliwość dostania się do wybranych szkół średnich bez egzaminu – o ile zostaną finalistami lub laureatami konkursu. Ponadto uczestnictwo w rywalizacji na poziomie szkół podstawowych to także świetny sposób na przygotowanie się do udziału w ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej, która skierowana jest do uczniów szkół średnich, a jej finaliści i laureaci mają wolny wstęp na wiele uczelni wyższych w Polsce.