Stalowa Wola: Maraton Czytania Bajek

[Zdjęcia] Przygody Koziołka Matołka czy Kubusia Puchatka, wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy oraz fragmenty wielu innych znanych i mniej znanych bajek i baśni, mogliśmy usłyszeć podczas Maratonu Czytania Bajek zorganizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli.

Wydarzenie, kierowane nie tylko do dzieci, odbyło się 7 czerwca i było podsumowaniem Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom, który odbywał się na terenie całego kraju.

– We wszystkich instytucjach kultury odbywały się różne zajęcia i różne spotkania dla dzieci, gdzie czytane były bajki i baśnie. My także chcieliśmy podsumować ten cały tydzień zajęć, które prowadziliśmy w Bibliotece Głównej i we wszystkich filiach. W trakcie dzisiejszego czytania będziemy mogli posłuchać baśni, bajek dla tych najmłodszych, ale i dla dorosłych, którzy może przypomną sobie swoje ulubione bajki z dzieciństwa – mówi Joanna Rybak, kierownik Biblioteki Głównej w Stalowej Woli.

Statystyki pokazują, że poziom czytelnictwa drastycznie spada, zwłaszcza wśród dzieci. Również rodzice w dobie nowych technologii coraz rzadziej czytają swoim dzieciom. Taka inicjatywa była więc wspaniałą okazją do oderwania naszych pociech od ekranu i zainteresowania ich słowem pisanym.

Nie należy zapominać, że wspólne czytanie książek jest bardzo interesującym doświadczeniem. Zwykle czytamy sami dla siebie – po cichu, tymczasem dawniej głośne czytanie było czymś zupełnie naturalnym, tak jak dziś oglądanie filmów programów telewizyjnych. Słowa przeczytane na głos mają większą moc, niemal czarodziejską. Dlatego dzieci, które w piątkowe popołudnie przyszły do biblioteki, po paru minutach stały się częścią tego bajkowego świata.