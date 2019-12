Stalowa Wola: Kto pracuje w wigilię i sylwestra?

Przypadające w tym roku, we wtorek, wigilia i sylwester nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy. O tym kto pracuje 24 i 31 grudnia zdecyduje szef. Może postanowić, że tego dnia jego pracownicy nie muszą przyjść do pracy. Może też skrócić godziny pracy podwładnych. A jak pracują urzędy?

Stalowowolski Urząd Miasta w nadchodzącą wigilię i sylwestra skraca godziny pracy. Dla mieszkańców czynny będzie w godzinach 7.30-14.00. Pracownicy UM robią sobie jednak długą świąteczną przerwę, dlatego 27 grudnia urząd będzie zamknięty. Ten dzień urzędnicy odpracowali 14 grudnia.

Starostwo Powiatowe również skraca godziny pracy zarówno 24 jak i 31 grudnia. W tych dniach, ci którzy mają do załatwienia jakąś sprawę będą musieli zmieścić się między godziną 7.30 a 14.

Urząd Skarbowy zarówno w wigilię jak i w sylwestra pracuje w stałych godzinach, tj. 7.30-15.30. Natomiast tak jak w przypadku Urzędu Miasta, „skarbówka” będzie zamknięta 27 grudnia. Wolny dzień urzędnicy odpracowali w sobotę, 14 grudnia.

Z kolei Powiatowy Urząd Pracy, skraca godziny otwarcia tylko w wigilię. Tego dnia urząd będzie czynny w godzinach 7.30-14.00. W sylwestra normalnie do godziny 15.30.

Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli w wigilię interesantów będzie przyjmował do godziny 12, natomiast w sylwestra do godziny 13. Pracownicy MZK informują również, że w dniach 23, 27 i 30 grudnia autobusy komunikacji miejskiej będą kursować według rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze wolne od nauki w szkole. Natomiast w wigilię i sylwestra autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w soboty. Jednocześnie w tych dniach w godzinach nocnych należy zwrócić uwagę na oznaczenia umieszczone przy godzinach kursowania autobusów, gdyż nie wszystkie kursy w tych dniach są wykonywane.

Z kolei gdyby ktoś chciał wybrać się z jakąś sprawą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to w dniach 24, 27 i 31 grudnia ZUS pracuje do godziny 15.