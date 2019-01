Stalowa Wola: Koncert rodziny Pospieszalskich

31 stycznia o godz. 18.30 w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Rodziny Pospieszalskich.

Pospieszalscy to jedna z najbardziej znanych rodzin w Polsce, aktywnych w telewizji i na muzycznej scenie. Realizują własne projekty, od jazzu przez folk do muzyki poważnej, komponują dla innych wykonawców, tworzą muzykę filmową, aranżują i komponują orkiestracje widowisk muzycznych. Większość z członków orkiestry opanowała grę na kilku instrumentach, co umożliwia spektakularne zmiany sytuacji na scenie i bogate aranżacje.

Pospieszalscy pokazują, że najlepszym miejscem przekazu żywej tradycji jest rodzina. W czasach kryzysu wartości, koncert licznej rodziny, połączonej wiarą, pasją i szacunkiem dla polskich obyczajów, nabiera wymownego przesłania.

Zespół koncertował ostatnio w Paryżu, Lyonie, Londynie, Brukseli, Hanowerze, Wiedniu, w krajach bałtyckich oraz na Ukrainie i Białorusi.