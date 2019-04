Stalowa Wola: Kolejne targi pracy za nami

[Zdjęcia] Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli oraz Starostwo Powiatowe 12 kwietnia, zorganizowali szóste już targi pracy. Stoiska lokalnych firm, instytucji i placówek ustawiono w Bibliotece Międzyuczelnianej.

Dla osób szukających zatrudnienia były to udane targi. Wystawiło się na nich około 60 firm z różnych branż z całego regionu, które przedstawiły liczne oferty pracy. Oferty skierowane były zarówno do osób posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, jaki i do bezrobotnych bez kwalifikacji. Były też propozycje pracy dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt w naszym regionie oraz oferty w niepełnym wymiarze dla seniorów pragnących wydłużyć swoją aktywność zawodową.

– Cieszę się, że co roku spotykamy się w murach tej biblioteki. Co prawda sytuacja z roku na rok się zmienia, coraz to więcej miejsc pracy powstaje w Stalowej Woli, jest coraz łatwiej znaleźć pracę. To wszystko przyczynia się do tego, że bezrobocie w naszym powiecie jest nieduże, ale nadal ono istnieje, więc na pewno dzisiaj będzie można skorzystać z ofert, które zostały przygotowane – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.