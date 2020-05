Stalowa Wola: Kolejne osoby zatrzymane za posiadanie narkotyków

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia, na terenie Stalowej Woli, policjanci zatrzymali 5 osób, które posiadały narkotyki. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a o ich dalszym losie zdecyduje sąd.

W minioną niedzielę, 3 maja, podczas patrolowania ul. Okulickiego, policjanci zauważyli młodego mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął się nerwowo zachowywać. Postanowili go wylegitymować. Widząc, że funkcjonariusze się do niego zbliżają, odrzucił foliowe zawiniątko i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali mężczyznę. 21-latek miał przy sobie blisko 2 g suszu roślinnego. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to marihuana.

Tego samego dnia, na ul. Przemysłowej, funkcjonariusze zatrzymali kolejnego mężczyznę, który posiadał przy sobie marihuanę. Był nim 19-letni mieszkaniec Stalowej Woli.

Kolejne osoby z narkotykami wpadły 6 maja. Podczas jednej z interwencji policjanci ujawnili u 19-latka substancje zabronione w ilości ponad 1,5 g. Do kolejnego zatrzymania doszło patrolując ul. Sienkiewicza, gdzie na widok radiowozu, dwójka młodych osób próbowała się schować na zapleczu jednego z budynków. Zostali wylegitymowani. Podczas interwencji u 24-letniego mężczyzny ujawniono szklaną lufkę, a przebywając z nim 18-latka przekazała funkcjonariuszom pakunki, które chwilę wcześniej wręczył jej kolega. Zawierały one susz roślinny w ilości ponad 3 g. Mężczyzna przyznał się, że narkotyki należą do niego.

Do ostatniego zatrzymania doszło wczoraj. Policjanci interweniowali wobec grupy trzech osób. U 19-letniego mieszkańca Stalowej Woli znaleziono woreczek foliowy z zawartością marihuany. Mężczyzna oświadczył, że znalazł go na trawniku.

Wszystkie osoby zostały zatrzymane w policyjnym areszcie. Odpowiadać będą przed sądem za posiadanie narkotyków. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że posiadanie nawet najmniejszej ilości substancji zabronionych jest przestępstwem.

