Stalowa Wola. Kolejne miejsce do wypoczynku i rekreacji

Stalowowolski magistrat ogłosił przetarg pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”. Inwestycja ta składa się z trzech etapów. Etap I to budowa toru rolkarskiego i pumptracku, etap II stanowi zagospodarowanie terenu położonego w korytarzu ekologicznym rzeki San, etap III zaś to wykonanie ciągów komunikacyjnych prowadzących do nowotworzonych terenów zielonych.

Nowy teren sportowo-rekreacyjny powstanie w pobliżu skateparku i ulic Czarnieckiego, Staszica i Energetyków. W ramach planowanej inwestycji powstanie pumptrack, tor rolkarski oraz widownia – punkt widokowy na kompleks sportowy.

Projekt zakłada także stworzenie dwóch stawów przy wykorzystaniu naturalnej retencji wód. Nad jednym stawem zostanie zbudowany most, nad drugim dwa pomosty. Teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem.

Na modernizowanym terenie pojawią się także nowe nasadzenie, elementy małej architektury oraz ścieżki piesze oraz pieszo-rowerowych z nawierzchni żwirowej i asfaltowej.

Zgodnie z zapisami przetargu realizacja etapu I ma się zakończyć do 30 września 2021 roku, zaś II i III do końca września 2022 roku.