Stalowa Wola: Kluby sportowe z rządowym wsparciem

[Zdjęcia] – Bardzo się cieszę, że mogę zobaczyć, jak wracamy po pandemii. Sport odegra dużą rolę w powrocie do normalności – mówiła 16 czerwca w Stalowej Woli minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Tego dnia na niedawno otwartym Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej minister sportu wspólnie z Lucjuszem Nadbereżnym, prezydentem Stalowej Woli, wręczyła bony klubom amatorskim, które zajmują się szkoleniem młodzieży.

Wsparcia udzielono w ramach rządowego programu KLUB 2020.

– W tym roku zwiększyliśmy kwotę dofinansowania do 55 mln zł po to, żeby zwiększyć możliwość sfinansowania klubów sportowych i tak też się stało. Wnioski, które zostały złożone formalnie poprawnie, dostały dofinansowanie. Na Podkarpaciu klubów, które otrzymały wsparcie Ministerstwa Sportu w ramach rządowego programu KLUB jest ponad 650, są to wnioski zaopiniowane pozytywnie, stąd moja tu wizyta, bo jest to jedno z trzech województw, które wniosków miało najwięcej. Cieszę się, że w ramach tego programu kwota dofinansowania będzie mogła przekazana być wyjątkowo w całości na wynagrodzenia trenerów, bo właśnie od trenerów, osób pracujących z młodzieżą dużo zależy, od tego czy pójdą tą stroną sportową, czy będą mieli wsparcie – mówiła Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Bony o wartości 10 tys. złotych otrzymały takie kluby sportowe z naszego regionu jak: Aquila Stalowa Wola, UKS Dwójka, MKS Ring Sikorski Stalowa Wola, MKT Stalowa Wola, Akademia Piłkarska Stalowa Wola, PKS San, Vega MOSiR Stalowa Wola, CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola, San Kłyżów, LKS Zaklików, KS Czarni Lipa, LKS Huragan Zdziechowice oraz kluby sportowe z: Woli Rzeczyckiej, Rzeczycy Długiej, Żabna, Zbydniowa. Natomiast Uczniowski Klub Sportowy „Siódemeczka” jako jedyny otrzymał bon o wartości 15 tys. złotych.