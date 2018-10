Stalowa Wola: Kino Ballada zwija żagle

Po kilkudziesięciu latach działalności swoje podwoje dla miłośników filmu zamyka stalowowolskie kino Ballada. Pożegnalny film wyświetlony zostanie 31 października o godz. 20. Będzie to amerykańska komedia kryminalna pt. „Zwyczajna przysługa”.

Budowę kina, któremu nadano nazwę Ballada rozpoczęto w połowie lat 50-tych ubiegłego wieku. Pierwszy film w nowo postawionym obiekcie wyświetlono 20 kwietnia 1958 roku, a była to „Paryżanka” z Brigitte Bardot. Właścicielem budynku przy ulicy Staszica, w którym znajduje się Ballada jest gmina Stalowa Wola, natomiast kino prowadzone jest i nadzorowane przez podmiot prywatny. Miasto nabyło nieruchomość od spółki Apollo Film w grudniu 2015 roku za 830 tys. zł

Jak udało nam się dowiedzieć dzierżawca obiektu zdecydował się wycofać z prowadzenia działalności kinowej głównie ze względu na stan techniczny budynku, pogarszający się z roku na rok. Budynek, a przede wszystkim sala kinowa wymagają gruntownej modernizacji. Konieczne jest m.in. docieplenie ścian czy remont parkietu. Zły stan techniczny budynku najmocniej daje się we znaki zimą, kiedy to mimo pracującego ogrzewania temperatura w sali kinowej jest bardzo niska. Aktualny dzierżawca kino Ballada prowadzi od 2003 roku. W placówce zatrudnione są 4 osoby.

Na decyzję o rezygnacji z prowadzenia działalności wpływ miał też spadek frekwencji publiczności, będący wynikiem uruchomienia w Stalowej Woli trzeciego kina. Choć jak się okazuje nie był on tak drastyczny jak przewidywano, z Ballady nie zrezygnowali bowiem stali widzowie.

O ewentualne plany zagospodarowania budynku po Balladzie zapytaliśmy prezydenta Lucjusza Nadbereżnego.

– Mamy plan, mamy pomysł na ten budynek, oczywiście pomimo, że miasto jest właścicielem budynku mocno kibicowaliśmy Balladzie, aby ono przetrwało, ale sytuacja na rynku jest niełatwa zwłaszcza, że pojawił się kolejny podmiot prywaty o silnej pozycji marketingowej. Ale decydując się na wejście we własność budynku kina Ballada już wtedy mieliśmy pomysł, jak będzie on bardziej konkretny i jeżeli dojdzie już do wypowiedzenia to będę o tym informował. Wcześniej będę musiał uzyskać jeszcze zgodę Rady Miejskiej na to działanie. Na pewno ta przestrzeń nie pozostanie pusta, nie będzie ona również w moim zamyśle wykorzystana na cele handlowe. Będzie przeznaczona na działalność edukacyjną i kulturalną – mówił włodarz miasta. Przystosowanie budynku do nowych funkcji ma się odbyć przy udziale środków zewnętrznych.