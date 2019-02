Stalowa Wola: Karnawałowe rytmy Orkiestry Dętej MDK

[Zdjęcia i film] Koncertem karnawałowym Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, rozpoczęła kolejny rok artystyczny. 2 lutego, muzycy zaprosili mieszkańców miasta do wspólnej zabawy.

Orkiestra Dęta należy do elitarnego grona instytucji i organizacji, które mają tyle lat co miasto Stalowa Wola. W ubiegłym roku świętowała więc jubileusz 80-lecia. W sobotni wieczór koncertem karnawałowym orkiestra zainaugurowała kolejny rok istnienia. Do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaproszeni zostali znakomici goście, którzy są lub byli przez lata związani z orkiestrą.

Podczas prawie dwugodzinnego koncertu muzycy pod dyrekcją Mieczysława Parucha zagrali polskie i światowe przeboje, których wykonanie zachwyciło zgromadzoną publiczność. Były owacje na stojące, „sto lat” i oczywiście niekończące się bisy.

Szerzej na temat koncertu w najbliższym papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 6 (7.02.2019)