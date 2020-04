Stalowa Wola: Jednorazowe rękawiczki zaśmiecają trawniki

W związku z epidemią koronawirusa, żeby zrobić zakupy musimy mieć założone jednorazowe rękawiczki. Sieci handlowe są zobowiązane do ich zapewnienia. Niestety, wiele z nich zamiast trafić do śmietnika leży potem na chodnikach i trawnikach otaczających budynki.

– Są ich tysiące. Porywisty wiatr rozrzuca je po całym mieście. Nasze służby sprzątające codzienną pracę, zaczynają od zbierania foliowych rękawiczek. W chwili obecnej stanowią one zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale przede wszystkim dla nas – informuje Karolina Głogowska z Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli.

Od 2 kwietnia klienci wszystkich sieci handlowych zobowiązani są do robienia zakupów w rękawiczkach ochronnych. Najczęściej są to najtańsze jednorazowe rękawiczki, które znamy np. ze stoisk z pieczywem. Rękawiczki są zrobione z niskiej jakości tworzywa i łatwo się niszczą więc nie są zdatne do ponownego użytkowania.

Jak informuje stalowowolski MZK zużyte rękawice oraz maseczki to odpady komunalne, zmieszane. Należy je wyrzucać do zbiorczych kontenerów, nie segregować

– W trosce o naszych pracowników zakładu przetwarzania, zużyte maseczki prosimy wkładać do szczelnie zawiązanych woreczków. Tak zabezpieczone, zostaną wyselekcjonowane na linii i w bezpieczny sposób zutylizowane – apeluje Karolina Głogowska.