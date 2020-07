Stalowa Wola. Jak pozbyć się bólu kręgosłupa

Zespół bólowy kręgosłupa można dzisiaj zaliczyć do chorób cywilizacyjnych. Jakie problemy dotykają ludzi najczęściej? Siedzący tryb życia, wielogodzinne ślęczenie przy biurku w pochylonej pozycji czy ciężka praca fizyczna może prowadzić do zwyrodnień kręgosłupa. Zazwyczaj towarzyszy im ból, który znacząco zmniejsza nasz komfort życia. Nieleczona choroba kręgosłupa może poważnie zaburzyć funkcje ruchowe, a nawet prowadzić do trwałego kalectwa. Nie musimy być jednak skazani na dyskomfort i ból. Schorzenia kręgosłupa można skutecznie i szybko leczyć. I to w Stalowej Woli!

– Od niedawna oferujemy chirurgię kręgosłupa w pełnej palecie – mówi „Sztafecie” lek. Dariusz Sowa, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

W ostatnim czasie ten oddział wprowadził szereg nowych zabiegów. – Chodzi o procedury w zakresie szeroko pojętej chirurgii kręgosłupa: urazy, dyskopatie, zwyrodnienia. Współpracujemy z profesorem Grzegorzem Guzikiem z Brzozowa, wysokiej klasy specjalistą. Na razie wiele nowo wprowadzonych zabiegów wykonujemy z jego udziałem. Taki nadzór merytoryczny jest dla nas bardzo ważny. Stopniowo będziemy chcieli wykonywać operacje samodzielnie, oczywiście przy dalszej współpracy z profesorem Guzikiem – dodaje doktor Sowa.

Zakres świadczonych usług na oddziale ortopedycznym stalowowolskiego szpitala znacznie się poszerzył.

– Teraz zwiększyliśmy zakres operacji o wysokospecjalistyczne procedury z zakresy chirurgii kręgosłupa – zaznacza ordynator. Dodaje, że oprócz wymienionych wcześniej zabiegów chirurgicznych na kręgosłupie, oddział zajmuje się również chirurgią miednicy. – Niewiele szpitali na Podkarpaciu to robi – dodaje Dariusz Sowa. – Ponadto wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii stopy czy ręki na bardzo dobrym poziomie.

Najbardziej skomplikowane są jednak operacje na kręgosłupie, zwłaszcza na odcinku szyjnym. – Wykonaliśmy niedawno dwa zabiegi na odcinku szyjnym. Zastosowaliśmy dostęp przedni – to rzadkość w polskiej ortopedii. To wymaga ogromnej precyzji. Operacja w tym miejscu jest dość trudna – opowiada ordynator oddziału.

