Stalowa Wola: Dzień Kobiet w muzeum

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza wszystkie panie do wspólnego świętowania. Będzie to niepowtarzalna okazja, by zajrzeć do świata młodopolskich artystów, odkryć tajemnice ich miłości, namiętności czy fatalnych związków.

Pracownicy muzeum opowiedzą o roli kobiet w twórczości największych twórców Młodej Polski, jak Wyspiańskiego, Dunikowskiego, Wyczółkowskiego, ale także artystycznych związkach Olgi Boznańskiej, wybitnej malarki.

Podczas wydarzenia odbędą się również warsztaty, podczas których z produktów dostępnych w naszych domach lub okolicznych sklepach będzie można stworzyć niezwykłe, ekologiczne wyroby pielęgnacyjne. Będzie można wziąć także udział w warsztatach rękodzielniczych – malowanie na jedwabiu. Uczestniczki tych zajęć własnoręcznie wykonają unikatowy szal z naturalnego jedwabiu, najbardziej kobiecej tkaniny, jaką możemy sobie wyobrazić.

Wydarzenie odbędzie się 8 marca w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego przy ulicy Rozwadowskiej 12.

Program imprezy:

14.30 – zwiedzanie wystawy „Szczęśliwa godzina: Młoda Polska” z przewodnikiem; temat: Damy w życiu artystów młodopolskich; prowadzenie Marek Wiatrowicz. Wstęp wolny

15.30 – wykonanie zestawu kosmetyków ekologicznych (ziołowa sól do kąpieli + stempel do masażu + olej do masażu). Wstęp wolny Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy.

15.30 – warsztaty rękodzielnicze – malowanie na jedwabiu; prowadząca – Anita Ryba. Cena: 80 zł (w tym materiały). Opłatę należy uiścić w dniu wydarzenia w kasie muzealnej. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy.