Stalowa Wola: Dostaniesz mandat za brak maseczki w autobusie

Stalowowolscy policjanci przeprowadzają kontrolę pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, pod kątem przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Za łamanie przepisów grożą wysokie mandaty.

– Mamy wiele sygnałów od naszych zdyscyplinowanych pasażerów, że w autobusach komunikacji miejskiej podróżują osoby, które nie stosują się do nakazów zakrywania ust i nosa. O owiązkach tych przypominają komunikaty wyświetlane na ekranach wewnątrz autobusów, a także komunikaty głosowe, które można usłyszeć po zamknięciu drzwi. Oczywiście są również komunikaty pisane na przystankach jak i na autobusach oraz na tablicach informacji pasażerskiej – mówi Karolina Głogowska z MZK w Stalowej Woli.

W związku ze skargami od mieszkańców, 1 lipca funkcjonariusze stalowowolskiej policji rozpoczęli kontrole pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej.

– W autobusach ruszyły policyjne kontrole. Policjanci sprawdzają czy pasażerowie stosują się do nakazu zakrywania ust i nosa. Za złamanie nakazu pasażerowi grozi mandat w wysokości do 500 złotych oraz skierowanie sprawy do sanepidu, który może nałożyć karę grzywny – mówi sierżant sztabowy Małgorzata Kania, oficer prasowy KPP w Stalowej Woli.

Początkowo policjanci są wyrozumiali wobec osób, które nie stosują się do nakazu zakrywania ust i nosa, udzielają pouczeń. To się może jednak szybko zmienić.