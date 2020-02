Stalowa Wola doceniona za innowacyjne rozwiązania na rzecz mieszkańców

Miasto Stalowa Wola zostało finalistą Konkursu „Innowacyjny Samorząd” w kategorii Gminy Miejskie, który był organizowany przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Do konkursu zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski.

Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć upowszechniających innowacyjne i nowoczesne rozwiązania wdrażane przez jednostki samorządu terytorialnego w różnych obszarach swojej działalności.

Miasto Stalowa Wola zgłosiło do konkursu 4 projekty – dwa związane z tworzeniem warunków do rozwoju przedsiębiorczości i przyciągania inwestorów i dwa związane z tworzeniem przyjaznych warunków do życia dla rodzin i aktywizacji mieszkańców.

Jury konkursowe tytuł finalisty przyznało nam za Wodny Plac Zabaw, projekt dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki, służący do rekreacji i aktywnego wypoczynku, bezpiecznej, kreatywnej zabawy, stymulującej rozwój fizyczny i umysłowy dzieci. Doceniono w ten sposób wprowadzanie nowych, lepszych niż dotychczasowe rozwiązań i ulepszanie usług dla mieszkańców.

Partnerami konkursu „Innowacyjny Samorząd” są Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Jury składało się z przedstawicieli wyżej wymienionych ministerstw, reprezentantów największych organizacji samorządowych (Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Powiatów Polskich), a także z dwóch zewnętrznych, niezależnych ekspertów – naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i przedstawiciela Polskiej Agencji Prasowej.

www.stalowawola.pl