Stalowa Wola: Do biblioteki w maseczce i rękawiczkach

W czwartek, 7 maja 2020 roku, czyli w pierwszy dzień po wznowieniu działalności przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli, książnicę odwiedziło 349 czytelników spragnionych literatury. Biblioteka, ze względu na epidemiczne obostrzenia, była niedostępna dla mieszkańców od 12 marca – czyli niemal 2 miesiące.

Czytelnicy, którzy odwiedzili bibliotekę 7 maja, wypożyczyli w sumie 742 pozycje, w tym 48 audiobooków. Jednym z pierwszych był pan Paweł (na zdjęciu), który dla siebie wybrał 3 lektury szkolne, a dla mamy 3 audiobooki – powieści Stephena Kinga.

Czytelnicy chętnie zwracali także książki. Takich zwrotów było 879 (w tym 70 audiobooków). Te książki, nim trafią do kolejnych czytelników musza przejść zalecaną kwarantannę.

Biblioteka, choć otwarta, funkcjonuje w niepełnym wymiarze. Możemy tylko oddać lub wypożyczyć książki. W siedzibie głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki, książki i audiobooki oddamy w jednym miejscu, zaraz przy wejściu, po prawej stronie. Nie ma możliwości oddania książek bezpośrednio w wypożyczalniach. Tam jedynie wypożyczymy wybrane przez siebie pozycje. W jednym czasie w Bibliotece Głównej może przebywać maksymalnie 6 Czytelników, którzy ze względów higienicznych poruszają się w ustalonym obiegu. W filiach, Czytelnicy będą wchodzić do placówek pojedynczo, a te zostaną otwarte w poniedziałek, 11 maja.

W MBP nie funkcjonują także czytelnie czasopism i czytelnie internetowe. Nie jest wypożyczana prasa i czasopisma. Pamiętajmy również, że w MBP nie można także: organizować żadnych imprez, spotkań autorskich, korzystać z korytarzy biblioteki np. jako przestrzeni do nauki oraz skorzystać z usługi ksero oraz wydrukowania dokumentu.

Czytelnicy powinni być przygotowani na to, że w celu zdezynfekowania pomieszczenia, w którym przebywają użytkownicy biblioteki (drzwi, klamek, podłogi), co 2 godziny na 10 minut zostanie zawieszona możliwość wypożyczania.

Wybierając się do biblioteki pamiętajmy o obowiązkowej maseczce i rękawiczkach, a także o nowych godzinach funkcjonowania. Biblioteka Główna obsługuje Czytelników od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 18, a filie (gdy wystartują) od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 17. W soboty wszystkie placówki biblioteczne będą nieczynne.

Fot. MBP Stalowa Wola