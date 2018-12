Stalowa Wola czeka na prezent od świętego Mikołaja

W ubiegłych latach Stalowa Wola od świętego Mikołaja dostała: huśtawkę dla niepełnosprawnych dzieci, plac zabaw oraz park linowy. Co miasto otrzyma w tym roku? Zadecydują o tym oczywiście nasi najmłodsi, pisząc listy do Świętego.

Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, już po raz czwarty zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas I-VIII z terenu miasta do wzięcia udziału w konkursie „Co Miasto Stalowa Wola powinno otrzymać w prezencie od świętego Mikołaja?”

By wziąć udział w konkursie, każdy uczestnik musi napisać list do świętego Mikołaja, prozą lub wierszem, w którym wskaże jakiego prezentu dla miasta sobie życzy. Objętość pracy nie może przekroczyć 1 strony formatu A4. Do pracy konkursowej należy dołączyć dane personalne (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, nazwa szkoły i klasy). Prace należy składać w sekretariacie szkoły do 10 grudnia 2018 do godziny 12.00.

Informacje o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.stalowawola.pl do 12 grudnia 2018 roku.

Zwycięzca konkursu dokona uroczystego włączenia iluminacji świetlnych wraz z prezydentem Stalowej Woli.