„Stalowa Wola Boxing Show”. Zwycięstwo Gorgonia z Gruzinem Sujaszwilim w walce wieczoru

Za nami I memoriał Lucjana Treli „Stalowa Wola Boxing Show” zorganizowany przez Dariusza Snarskiego i jego Chorten Boxing Production.

W hali stalowowolskiego MOSiR zasiadło w sobotę kilkuset widzów, a wśród zaproszonych gości znaleźli się byli bokserzy Stali, koledzy popularnego „Lucka” z ringu, m.in. bracia Gotfrydowie, Roman i Jan, Tadeusz Fedejko, Julian Myśliwiec, Władysław Wydra, Julian Fryzowicz, Józef Rżany, Kazimierz Korlatowicz, Stanisław Drozd. Przed ostatnią walką, promotor Dariusz Snarski – olimpijczyk z Barcelony, trzykrotny mistrz Polski wagi lekkiej, uczestnik ME i MŚ – zaprosił legendy stalowowolskiego boksu na środek ringu i podziękował im za stworzenie pięknej historii boksu na Podkarpaciu. Na pamiątkę gali upamiętniającej zmarłego przed rokiem Lucjana Trelę, wręczył jego synowi Grzegorzowi, okolicznościowy grawer. Podobny otrzymała prezydent Stalowej Woli, Renata Knap, za pomoc UM w Stalowej Woli w organizacji tego wydarzenia.

– Miasto spisało się na medal. Od początku świetnie nam się współpracowało i mam nadzieję, że spotkamy się za rok – powiedział Dariusz Snarski, który wraz z Przemysławem „Smile” Gorgoniem, jednym z dwóch głównych bohaterów walki wieczoru, złożyli hołd Lucjanowi Treli, zapalając do południa znicze i składając wieniec na jego grobie.

Gala była na żywo transmitowana przez Polsat Sport, a poprowadził ją znany komentator sportowy, pochodzący ze Stalowej Woli, Edward Durda.

Tobiasz nie zawiódł

Odbyło się 12 walk, 5 amatorskich i 7 zawodowych. Bardzo dobrze zaprezentował się zawodnik Stali Stalowa Wola Boxing Team, ubiegłoroczny mistrz Polski młodzików, Tobiasz Zarzeczny. Podopieczny trenera Rafała Toporowskiego nie zawiódł i pewnie pokonał na punkty Pawła Stasiulewicza z Sokółki. Stalowowolanin na początku walki był nieco spięty, w końcu po raz pierwszy w życiu występował przed swoją publicznością i po raz pierwszy na tak poważnej imprezie, ale bardzo szybko trema minęła i z każdą upływającą sekundą, był dla swojego przeciwnika nieosiągalny. Ciepło o Zarzecznym wypowiadał się po gali Dariusz Snarski.

– Fajnie, że tak młody chłopak potrafi mądrze walczyć – komplementował boksera Stai, były mistrz Polski. – Bardzo dobrze wykorzystywał swoje warunki fizyczny, zasięg ramiom i było w jego poczynaniach widać jakość. No, ale to w końcu mistrz Polski młodzików.

W pozostałych walkach boksu olimpijskiego Kamil Wieczorek (Paco Lublin) pewnie pokonał na punkty Litwina Glivlinasa Lukosunaksa, Artur Proksa (Góral Żywiec) – syn Grzegorza, który wspólnie z red.Januszem Pinderą komentowali walki stalowowolskiej gali dla Polsatu Sport – jednogłośnie na punkty zwyciężył Gracjana Bałutowskiego (Iryda Mielec), zwycięstwo Artur Proksa, Kajetan Kalinowski (Paco Lublin) wypunktował Litwina Tomasa Olberkisa, a Karol Zieliński (Stal Rzeszów) pokonał na punkty Domantasa Prismantas (Olimpiets Paniewierze/Litwa).

Włodarczyk tylko zremisował

Walki zawodowe otworzył pojedynek w wadze półśredniej, pomiędzy Jakubem Dobrzyńskim a Wojciechem Grochowskim. Pochodzący z Warszawy Dobrzyński od początku posiadał zdecydowaną przewagę. Rywal dotrwał do gongu kończącego pierwszą rundę, ale na początku drugiej, został trafiony prawy sierpowym i sędzia uznał, że dla zdrowia boksera, lepiej będzie w tym momencie zakończyć tę walkę. Dobrzyński wygrał przez TKO.

W kolejnym pojedynku – waga średnia – Krzysztof Warekso z Białegostoku reprezentujący Chorten Boxing Production pokonał jednogłośnie na punkty (39-38, 39-37, 39-37) Siergieja Krapszylę z Białorusi. Trzeba jednak powiedzieć, że nie wszystkim ten werdykt przypadł do gustu…

W wadze ciężkiej Eli Frankham z Nortfolku (Wielka Brytania) pokonał jednogłośnie na punkty (40-36, 40-36, 40-36). W tym przypadku żadnych kontrowersji po werdykcie sędziowskim być nie mogło. Nieźle wyszkolony technicznie Anglik dominował w każdej z rund i odniósł zasłużone zwycięstwo.

Po tej dwójce pojawili się w ringu kolejni „ciężcy”. W narożniku czerwonym stanął Andrzej Szkuta z Sokółki, a w niebieskim Krzysztof Włodarczyk. Ale nie słynny „Diablo” Włodarczyk, lecz młody bokser z Jaworzna (zawodnik Chorten Boxing Production) i pojedynek ten zakończył się remisem (37-39, 39-37, 38-38).

Także nierozstrzygnięta została trzecia walka wagi ciężkiej, w której skrzyżowali rękawice Michał Bańbuła z Będzina, zawodnik Chorten Boxing Production i Michał Bołoz z Nowego Sącza. Sędziowie ocenili tę walkę na remis (58-57, 57-57, 56-58).

Ugandyjskie rozczarowanie i radość Gorgonia

Dużo obiecywali sobie kibice po kolejne walce, pomiędzy Krzysztofem Twardowskim z Nowego Sącza (zawodnik Chorten Boxing Production) a Hamzą Wandera z Ugandy. Przed tym pojedynkiem góral miał stoczone osiem zawodowych walk, z których sześć wygrał i wszystkie przed czasem. Mieszkający na w Holandii 36-letni bokser z Ugandy legitymował się 39 walkami, z których 19 wygrał (14 przez KO), 17 zremisował, a trzy zremisował.

Twardowski zaczął bardzo spokojnie. Prostymi pojedynczymi ciosami z prawej ręki próbował zmiękczyć rywala, a ten walczący z odwrotnej pozycji, próbował przedostać się jak najbliżej wyższego od siebie Polaka, jednak ten utrzymywał pojedynek w dystansie. Pod koniec pierwszej rundy Twardowski przeszedł do ataku, zasypał Wanderę gradem ciosów, po których ten zaczął „pływać” po całym ringu. 40 sekund przed gongiem kończącym pierwsze trzy minuty walki, sędzia zmuszony był go liczyć, a równo z gongiem pięściarz z Ugandy przyjął kolejną „bombę” i ledwie odnalazł swój narożnik.

W pierwszych sekundach drugiej rundy Polak postawił kropkę nad i. Dopadł rywala pod linami i soczystym prawym sprawił, że Wandera po raz trzeci padł na deski. Sędzia przerwał pojedynek, a Twardowski mógł unieść do góry ręce w geście zwycięstwa.

Ostatnim akordem „Stalowa Wola Boxing Show” była walka w wadze super średniej Przemysław „Smile” Gorgoń vs Malkaz Sujaszwili. Gruzin przyjechał do Stalowej Woli z dwunastoma zwycięstwami w tym 10 zakończonym nokautem, a bokser z Jaworzna z dziesięciu zwycięstw, sześć zakończył przed czasem.

Przez cztery pierwsze rundy pojedynek był bardzo wyrównany. Gruzin nie „napalał” się, szukając odpowiedniego momentu, by zadać cios, który sprawi, że Polakowi odechce się walczyć. Na szczęście Gorgoń dobrze odrobił pracę domową, wiedział, czym może grozić mu pójście na wymianę ciosów i schodził z linii ciosów, czym wyraźnie deprymował Gruzina. Jednak w trzeciej rundzie udało mu się wyprowadzić mocny cios, po którym Gorgoń lekko się zachwiał, po czym wylądował na deskach, ale sędzia Małek nie podjął decyzji o liczeniu i walka była kontynuowana. Czwarta runda przebiegała pod dyktando Sujaszwilego, który zadał więcej celnych ciosów, ale nie wyrządziły one wielkiej krzywdy naszemu pięściarzowi.