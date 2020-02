„Stalowa Wola Boxing Show”. Bokserzy po ważeniu, gotowi do walk

Przed nami gala boksu zawodowego „Stalowa Wola Boxing Show”, upamiętniająca legendarnego boksera Stali Stalowa Wola, Lucjana Trelę. W piątek w galerii VIVO odbyła się prezentacja i ważenie bokserów, których zobaczymy w ringu w sobotę, 15 lutego w hali stalowowolskiego MOSiR.

Poprowadził ją Dariusz Snarski, prezes, promotor, trener boksu, organizator gali, będącej jednocześnie I memoriałem Lucjana Treli, w towarzystwie Renaty Knap – wiceprezydenta Stalowej Woli i Katarzyny Nowińskiej – dyrektora Hotelu „Evva” w Tarnobrzegu.

Zanim aktorzy sobotniego widowiska zaczęli wychodzić na scenę, przeprowadzono konkurs o tematyce sportowej, w którym można było wygrać wejściówki na galę. Chętni mogli zaprezentować swoje umiejętności pięściarskie, krzyżując rękawice z trenerem boksu, Tomaszem Potapczykiem.

Na scenę został zaproszony Grzegorz Trela – syn Lucjana Treli, który opowiadał o swoim ojcu, jego przywiązaniu do sportu i do rodziny. Wszyscy, którzy znali śp. Lucjana Trelę wiedzą, że rodzina była dla niego najważniejsza. Będąc sportowcem był rzadkim gościem w swoim domu, ale kiedy wracał, to najważniejsi byli wtedy dla niego najbliżsi, żona i dwójka synów. Poświęcał im każdy wolny czas.

Podczas prezentacji zabrakło Gruzina Malkahazema Sujashvilliego, który w walce wieczoru zmierzy się z Przemysławem „Smile” Gorgoniem i red. Edwarda Durdy, konferansjera sobotniej gali. Obydwaj mieli opóźniony lot z Warszawy do Jasionki.

Początek „Stalowa Wola Boxing Show”, sobota, 15 lutego, godz. 15. Transmisję live z imprezy przeprowadzi Polsat Sport.

