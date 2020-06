Stalowa Wola: 90-letnia kobieta oszukana na ponad 23 tys. złotych

Stalowowolska Policja ostrzega przed oszustami. Pomimo licznych apeli nie udało się uchronić dwóch mieszkanek Stalowej Woli. We wtorek kobiety padły ofiarą oszustów – jedna straciła 20 tys. złotych, druga ponad 23 tysiące złotych. Apelujemy o szczególną ostrożność.

Coraz więcej osób ma świadomość tego, w jaki sposób działają oszuści i co robić, aby nie paść ich ofiarą. We wtorek, stalowowolska policja otrzymała 15 zgłoszeń dotyczących prób wyłudzeń pieniędzy. Niestety dwie mieszkanki naszego powiatu padły ofiarą oszusta. Jak ustalono w obu przypadkach zadzwoniła do nich kobieta podająca się za policjantkę i oświadczyła, że ich córka spowodowała śmiertelny wypadek i potrzebne są pieniądze na polubowne załatwienie sprawy. Obie pokrzywdzone przekazały pieniądze kobiecie, która przyjechała do ich miejsca zamieszkania. Kiedy seniorki zorientowały się, że padły ofiarą oszustwa, było już niestety za późno. 90-letnia mieszkanka Stalowej Woli straciła ponad 23 tys. złotych, zaś 74- latka 20 tys. złotych.