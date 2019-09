Stalowa Wola: 20 milionów złotych na budowę łącznika ulicy Okulickiego z Przemysłową

[Zdjęcia] Planowana od 30 lat budowa zachodniej obwodnicy miasta, w końcu zostanie zrealizowana. Łącznik ulicy Okulickiego z ulicą Przemysłową kosztować ma 30 mln złotych. Dwie trzecie tej kwoty dofinansowane zostanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Obecny 9 września w Stalowej Woli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, podkreślił że dzięki rządowym funduszom, władze samorządowe mogą rozwiązywać problemy komunikacyjne w gminie. Fundusz Dróg Samorządowych to narzędzie wsparcia, z którego samorządy będą mogły korzystać przez najbliższe 10 lat.

– W Stalowej Woli dofinansujemy budowę nowej drogi. Gratuluję panie prezydencie tego projektu. To bardzo ważny i ciekawy projekt, jak zresztą wiele innych dla Stalowej Woli, które są już już ukończone czy są w realizacji. Premier Mateusz Morawiecki przed tygodniem podpisał decyzje o przeznaczeniu kolejnych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na wsparcie inwestycji na drogach lokalnych, gminnych i powiatowych. W tym roku na ten cel w skali kraju jest 6 miliardów złotych. W kolejnych latach będzie w sumie 36 miliardów – mówi minister Andrzej Adamczyk.

Dofinansowanie w kwocie 20,1 mln złotych zostanie przeznaczone na realizację projektu budowy połączenia ulicy Okulickiego z Przemysłową. Całość zadania wyniesie 30,8 mln złotych.

– Inwestycja rozpocznie się na wysokości ulicy Wojska Polskiego, przejdzie wzdłuż ulicy Okulickiego pod trzema nitkami linii kolejowych, i połączy się z ulicą Przemysłową. Nad drogą zostanie wybudowany wiadukt kolejowy. Dwa pasy ruchu w sposób bezkolizyjny umożliwią nam połączenie. Wykonane zostaną rozjazdy, które pozwolą skręcić z ulicy Okulickiego zarówno w ulicę Przemysłową jak i w kierunku ulicy KEN. Przy realizacji tej inwestycji nie będziemy ingerować w teren bezpośrednio przylegający zarówno do zabudowy wielorodzinnej jak i jednorodzinnej – wyjaśnia wiceprezydent Renata Knap.

Prezydent miasta ma nadzieję, że ta inwestycja zmobilizuje władze powiatu do dokończenia, do tej pory nie do końca zrealizowanego planu na ulicę Przemysłową. – Ulica Przemysłowa stanie się czteropasmowa, dzięki temu wyjazd w stronę Tarnobrzega czy strefy przemysłowej w rondzie w ulicy Bojanowskiej, stanie się płynny i bezkolizyjny – dodaje Nadbereżny.

Inwestycja będzie technicznie podobna do tej zrealizowanej na ulicy Solidarności i Grabskiego. Przetarg na jej realizację zostanie prawdopodobnie ogłoszony 16 września. Koniec prac przewidywany jest na rok 2022.