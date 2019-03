Stalowa Wola: 17-latek poszkodowany w wypadku

Stalowowolscy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do jakiego doszło 19 marca w Stalowej Woli na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Okulickiego. 17-latek kierujący motorowerem trafił do szpitala. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku.

Do zdarzenia doszło tuż po godz. 14 na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Okulickiego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku, 55-letni kierowca opla merivy, wyjeżdżając z ul. Wojska Polskiego, nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu ul. Okulickiego 17-letniemu motorowerzyście. W wyniku zderzenia pojazdów ranny został 17-latek kierujący motorowerem, przewieziono go do szpitala.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Badanie stanu trzeźwości uczestników wypadku wykazało, że obaj kierujący byli trzeźwi. Policjanci przeprowadzili oględziny, wykonali dokumentację fotograficzną oraz szkic, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu i okoliczności wypadku. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli.

Info: KPP Stalowa Wola