Stalowa Wola: 1 grudnia rusza lodowisko

Już w najbliższą sobotę, 1 grudnia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli zaprasza na otwarcie Miejskiego Lodowiska Mobilnego. Jak co roku na wszystkich przybyłych czeka szereg atrakcji.

Impreza rozpocznie się o godz. 15. Poprowadzi ją Teatr „Jedna Mina” z Krakowa, którego artyści zaprezentują się w programie „Ale ślisko – lodowisko”. W ramach programu odbędzie się między innymi pokaz ognia, a także wiele konkurencji sportowych wraz dyskoteką na lodzie.

Wśród dodatkowych atrakcji organizatorzy przygotowali „Fotobudkę”, w której będzie można wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie.

Przy lodowisku, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie czynna wypożyczalnia łyżew. Ceny biletu wstępu i wypożyczenia takie same jak w roku ubiegłym. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.mosir.stalowawola.pl.

Lodowisko będzie czynne od 1 grudnia 2018 do 28 lutego 2019 r. w dni powszednie od 15 do 21, natomiast w soboty, niedzielę i święta od 13 do 21.