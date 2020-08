Stal zainauguruje sezon w Świdniku

Wszystko wskazuje na to, że trener Stali Stalowa Wola, Szymon Szydełko będzie miał do swojej dyspozycji większość piłkarzy, którzy występowali w drużynie w ubiegłym sezonie.

Jutro (sobota, 15 sierpnia, godz. 13) „Stalówka” zainauguruje rozgrywki w III lidze, wyjazdowym meczem z Avią Świdnik.

Czas pożegnań jeszcze się nie skończył

Po spadku z drugiej ligi z zespołu odeszli: Bartłomiej Ciepiela i Adrian Szczutowski – wrócili z wypożyczeń, odpowiednio do Legii i Wisły Płock, Krzysztof Kiercz – podpisał umowę ze swoim macierzystym klubem, Koroną Kielce, Dawid Pietrzkiewicz – nie zgodził się na nowe warunki finansowe, ponadto klub nie przedłużył umów z Dominikiem Chromińskim – występował tylko na wiosnę i Dominikiem Ochałem – nie zdążył nawet zadebiutować w lidze.

Pozostali piłkarze, którzy występowali w II lidze, są nadal w kadrze Stali, jednak trzeba pamiętać, że w tym roku letni okres transferowy trwa do końca września i niewykluczone, że któryś z nich znajdzie dla siebie nowego pracodawcę.

Chorolskyj raczej tak, Kitliński raczej nie

Pierwszym nowym zawodnikiem, który podpisał umowę ze Stalą na sezon 2020/21 jest 24-letni Filip Surmiak, który występował ostatnio w Garbarni Kraków, a trener Szydełko zna go dobrze z czasów, kiedy prowadził Sokoła Sieniawa.

Wkrótce klub powinien poinformować, że w kadrze Stali znajduje się także wychowanek JKS Jarosław, 18-letni Oliwer Pilch (pomocnik). Trwają natomiast starania o pozyskanie 20-letniego Michała Ziębę z rezerw Cracovii.

Blisko założenia „zielono-czarnej” koszulki jest też 25-letni Ukrainiec, Wołodymyr Chorolskyj (pomocnik/napastnik), który kilka lat temu trafił do Polski, do Orła Przeworsk z Opiru Lwów, a przez ostatnie cztery lata był zawodnikiem Wólczanki Wólka Pełkińska.

Upadł – na razie – temat pozyskania z Sokoła Sieniawa, Michała Kitlińskiego, który był zawodnikiem Stali w sezonie 2018/19. Podobno klub z Sieniawy zażądał za niego aż… 40 tys. zł.