Stal zaczęła żegnać się ze strefą spadkową

Drugie zwycięstwo z rzędu odnieśli na swoim stadionie piłkarze Stali Stalowa Wola. W meczu 27. kolejki II ligi, na który zostali w końcu wpuszczeni kibice, „zielono-czarni” pokonali Legionovię 2:0.

Po meczu ze Stal Rzeszów trener Szymon Szydełko mówił, że jest mu obce powiedzenie, że nie zmienia się zwycięskiego składu, ale do potyczki z Legionovią wysłał dokładnie taką samą „jedenastkę”, jak trzy dni wcześniej. I nie zawiódł się.

W pierwszej połowie Stal przeważała i nadawało ton grze, ale niewiele z tego wynikało. Piłka dość często wędrowała w pole karne Legionovii, ale jej obrońcy nie popełniali błędu, potwierdzając, że tej wiosny są dobrze zorganizowana, twardo grającą ekipą, i że jej niespodziewana wygrana z Widzewem w Łodzi i remis z wiceliderem GKS-em Katowice nie były dziełem przypadku.

Dobrze w pierwszej połowie prezentowali się w „Stalówce” obydwaj wahadłowi: Bartosz Sobotka i Adam Waszkiewicz, którzy harowali na całej długości boiska i to oni byli często motorem napędowym swojej drużyny.

Najlepszą okazję do zdobycia bramki w pierwszych trzech kwadransach gry, miała Stal w doliczonym już czasie gry. Po rzucie rożnym pod bramką Legionovii, bliski wpakowania piłki do bramki był Michał Płonka, ale świetnie na linii bramkowej interweniował Damian Podleśny. Goście do przerwy praktycznie ani razu nie zagrozili bramce Stali.

Po zmianie stron, Stal już w 51. minucie objęła prowadzenie. Po dośrodkowaniu Adama Waszkiewicza, piłka spadła pod nogami Michała Fidziukiewicza i bohater środowego meczu ze Stalą Rzeszów, kropnął z półobrotu z 12 metrów i piłka wpadła do bramki tuż przy słupku. Zdobycie bramki uspokoiło grę Stali. „Zielono-czarni” zaczęli szanować piłkę, ale nie zrezygnowali z ataku i dziesięć minut po golu „Fidziego”, na listę strzelców wpisał się Kacper Śpiewak. Akcja zaczęła się od Fidziukiewicza, który zagrał prostopadle w pole karne do Bartosza Sobótki, ten posłał piłkę wzdłuż bramki, a nadbiegający Śpiewak dopełnił formalności.

To trafienie odebrało Legionovii chęci do gry, a Stal szukała kolejnych szans pod bramką Podleśnego. W 77. minucie uchronił on swój zespół przed utratą kolejnej bramki, wygrywając „sam na sam” z Waszkiewiczem. W 85. minucie stalowowolskim kibicom przypomniał się Andrzej Trubeha, który wszedł w drugiej połowie. Były napastnik Stali oddał mocny strzał, ale niecelny. W ostatniej minucie gościom po raz kolejny dopisało szczęście. Po znakomitym dośrodkowaniu Dominika Chromińskiego, z kilku metrów „główkował” Fidziukiewicz. Pomylił się o pół metra.

STAL – LEGIONOVIA 2:0 (0:0)

1-0 Fidziukiewicz (51), 2-0 Śpiewak (61)

STAL: Pietrzkiewicz – Jarosz, Witasik, Mroziński, Sobotka (69 Zmorzyński) – Jopek (64. Ciepiela), Stelmach, Michał Płonka (73. Chromiński), Waszkiewicz – Śpiewak (90 Tłuczek), Fidziukiewicz.

LEGIONOVIA: Podleśny – Walencik, Zembrowski, Weremko, Zaklika – Koprowski (57 Kluska), Podliński, Maślanka (62. Bajdur), Koziara – Małek (72 Trubeha), Bury (82 Kaczorowski).

Sędziował Mateusz Bielawski (Katowice). Żółte kartki: Szydełko (trener). Widzów 480.