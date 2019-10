Awans na urodziny. Kalinowski bohaterem meczu

Piękny urodzinowy prezent sprawili swojemu trenerowi Szymonowi Szydełce, piłkarze Stali. W dniu jego 36-urodzin, pokonali w Boguchwale w 1/16 Totolotek Puchar Polski GKS Katowice i 5 listopada poznają kolejnego pucharowego przeciwnika, z którym powalczą o półfinał.

O zwycięstwie Stali, zadecydowały rzuty karne i świetna postawa w bramce Krystiana Kalinowskiego. W regulaminowym czasie gry był remis 1:1. W 9. minucie, Stal objęła prowadzenie. Po stałym fragmencie gry, do bramki „gieksy”, piłkę skierował Krzysztof Kiercz. Nasza drużyna przeważała do końca pierwszej połowy. Raz od podwyższenia wyniku, uchronił gości jeden z ich obrońców, wybijając piłkę z linii bramkowej, a innym razem, piłka po soczystytm uderzeniu Michała Płonki, zza linii pola karnego, trafiła w słupek.

W drugiej połowie więcej z gry mieli katowiczanie. W 63. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, wyrównującą bramkę zdobył Marcin Urynowicz. Więcej goli w drugiej połowie już nie było.

W pierwszej części dogrywki GKS miał dwie znakomite okazję do zdobycia bramki, ale bardzo dobrze spisywał się w bramce Kalinowski. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego interwencja po uderzeniu z bliska Arkadiusza Woźniaka.

Bramkarz Stali był także bohaterem serii rzutów karnych. „Kali” obronił strzały Michała Gałeckiego i Adriana Błąda. Z naszych piłkarzy pomylił się tylko Michał Fidziukiewicz – jego uderzenie obronił Mrozek. Przed nim pewnie do bramki trafiali: Jarosz, Kiercz i Dadok. Kropkę nad i postawił celnie strzelajac z jedenastu metrów, Piotr Mroziński. W najbliższą sobotę obydwie drużyny zmierzą się ponownie, tym razem w walce o ligowe punkty w Katowicach.

Stal – GKS Katowice 1:1 (1:0, 1:1, rzuty karne 4:3)

1-0 Kiercz (9), 1-1 Urynowicz (63)

Stal: Kalinowski – Waszkiewicz, Kiercz, Jarosz, Sobotka – Jopek (57 Stelmach), Witasik, Pietras (64 Mroziński), Płonka (96 Wójcik) – Fidziukiewicz, Zjawiński (46 Dadok)

GKS: Mrozek – Michalski, Jędrych, Janiszewski, Wojciechowski – Tabiś (58 Kiebzak), Gałecki, Grychtolik (63 Stefanowicz), Urynowicz (91 Błąd), Wroński (63 Woźniak) – Rogalski.

Sędziował Robert Marciniak (Kraków). Żółte kartki: Jopek – Tabiś, Janiszewski, Michalski, Gałecki. Widzów 100.