Stal Stalowa Wola – kontynuacja. Odcinek 4

Koszykarze II-ligowej Stali Stalowa Wola kontynuują serie porażek. W 5. kolejce (w 4. pauzowała) drużyna trenera Bogdana Pamuły, przegrała na swoim parkiecie z rezerwami lubelskiego Startu. Przegrała… sromotnie.

Tylko na początku spotkania nasza drużyna była w stanie nawiązać z rywalem równorzędną walkę. W 5. minucie, po „trójkach” Karola Obarka ze Startu i Mateusza Łabudy ze Stali, był remis 9:9. I był to ostatni w tym dniu korzystny wynik naszego zespołu. Do końca pierwszej kwarty punktowali już tylko koszykarze z Lublina. Mateusz Wiśniewski zdobył 8, a Krzysztof Wąsowicz 7 punktów, i po dziesięciu minutach gry, Start wygrywał różnicą 19 „oczek”.

Wysokie prowadzenie uśpiło tak bardzo zawodników trenera Łuszczewskiego, że w drugiej kwarcie, nie zauważyli nawet, że o czas poprosił trener Pamuła, i stali spokojnie na połowie naszej drużyny. Obudził ich dopiero krzyk ich opiekuna…

Druga kwarta zakończyła się remisem. Po przerwie goście powiększyli swoją przewagę. Stal próbowała ratować sytuacje, podobnie jak w pierwszych dwóch kwartach, rzutami „za trzy”, ale z marnym skutkiem i przewaga gości zamiast topnieć, rosła. W końcówce trzeciej odsłony, po rzucie z wyskoku, Kamila Waniewskiego „akademicy” wygrywali różnicą 30 pkt (76:46). I tak już zostało do końca.

STAL – U!NB AZS UMCS START II LUBLIN 62:92 (9:28, 20:20, 19:28, 14:16)

STAL: Bejnar 15 (3×3), Tabor 10 (2×3), Buczek 9 (1×3), Łabuda 6 (2×3), Nowaik 2 oraz Kindlik 14 (1×3), Jadaś 3 (7 zb.), Bandyga 2, Nowak 1, Andreasik.

START: Wiśniewski 22 (9 zb.), Wąsowicz 17 (7 zb., 7 as.), Myśliwiec 9, Obarek 9, Jaworski 6 (1×3) oraz Waniewski 14, Nycz 7 (1×3), Uniłowski 5 (1×3), Dobrowolski 3 (1×3), Matysek.

Sędziowali: Arkadiusz Wojna i Bartosz Kosmala z Krakowa. Widzów 60.