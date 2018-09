Stal przywiozła z Bełchatowa komplet punktów

Miłą niespodziankę sprawili swoim kibicom piłkarze „Stalówki”. Jedenastka trenera Wojciecha Fabianowskiego i Pawła Wtorka, zdobyła niepokonany do tej pory na swoim stadionie GKS Bełchatów. Trzy punkty zapewnił Stali w doliczonym czasie gry Sebastian Łętocha.

Po pierwszej połowie nic nie wskazywało na to, że nasz zespół będzie w stanie zapewnić sobie w tym meczu komplet punktów. Gospodarze już na początku meczu mogli objąć prowadzenie. Źle piłkę wybił Łukasz Konefał. Zawodnik GKS-u uderzył zza pola karnego, piłka odbiła się od poprzeczki, a dobitka z głowy drugiego z miejscowych graczy, trafiła w ręce bramkarza Stali.

W 28. minucie świetną akcję lewą stroną boiska w pobliżu pola karnego przeprowadził Emile Thiakane, który przedryblował Waszkiewicza i Janiszewskiego, i dograł piłkę przed bramkę, a do siatki wpakował ją z najbliższej odległości Bartosz Biel.

Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę, bramkę głową zdobył Dziubiński, ale napastnik Stali był na pozycji spalonej i sędzia gola nie uznał.

Po przerwie Stal przejęła inicjatywę. W 61. minucie czerwoną kartkę za faul na Waszkiewiczu zobaczył motor napędowy zespołu z Bełchatowa Senegalczyk Thiakane. Dziesięć minut później Stal wyrównała. Podanie Michała Trąbki zamienił na gola Adrian Dziubiński. Napastnik Stali wyszedł „sam na sam” z Lenarcikiem i nie dał mu żadnych szans. Od tego momentu nasza drużyna osiągnęła przewagę, ale przez długi czas nie potrafiła jej udokumentować drugim trafieniem. W końcu sztuka ta udała się Sebastianowi Łętosze, który pojawił się na boisku w 65. minucie w miejsce Kitlińskiego. W czwartej minucie doliczonego czasu gry, z prawej strony boiska dośrodkował mocno w pole karne Michał Mistrzyk. Piłka leciała na wysokości jednego metra. Stojący przy bliższym słupku Łętocha „szczupakiem” wpakował ją do bramki, zapewniając Stali drugie w tym sezonie wyjazdowe zwycięstwo.

GKS Bełchatów – Stal 1:2 (1:0)

0-1 Biel (28), 1-1 Dziubiński (72), 1-2 Łętocha (90)

GKS: Lenarcik – Sierczyński, Grolik, Michalski, Szymorek, Biel (89 Zdybowicz), Ryszka, Czajkowski (83 Rachwał), Thiakane, Mularczyk (80 Tylec), Bartosiak (66 Grzelak).

Stal: Konefał – Waszkiewicz, Janiszewski, Stasiak, Sobotka – Mistrzyk, Mroziński, Stelmach, Trąbka – Kitliński (65 Łętocha), Dziubiński.

Sędziował Bielawski (Katowice). Żółte kartki: Biel – Waszkiewicz, Stelmach, Trąbka. Czerwona kartka: Thiakane (61. minuta, faul). Widzów 1205.