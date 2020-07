Stal pokonała GKS i ponownie jest nad kreską

Przed meczem z „gieksą” zadawaliśmy sobie wszyscy pytanie, czy nasza drużyna mając nóż na gardle i w pamięci bardzo słaby występ w Łodzi, poradzi sobie ze stresem i będzie umiała udźwignąć ciężar gatunkowy spotkania, które może decydować o być albo nie być w II lidze.

Zdawał sobie też doskonale z tego sprawę trener Szydełko. Szkoleniowiec Stali dobrze wiedział, że nie może tego meczu przegrać, dlatego w wyjściowej jedenastce znalazło się miejsce dla trzech stoperów (Kiercz, Witasik, Jarosz), a do pomocy przesunięty został Piotr Mroziński. W ataku, pod nieobecność kontuzjowanego Michała Fidziukiewicza, wystąpił Kacper Śpiewak, który miał za plecami Michała Płonkę.

Pierwsze minuty należały do gości, ale stalowcy grali bardzo czujnie na swojej połowie i żadnego zagrożenie pod bramką Pietrzkiewicza nie stworzyli.

W 8. minucie Stal objęła prowadzenie. Po dośrodkowaniu z lewej strony, Barosz Mrozek wybiegł na 13 metr i wypiąstkował piłkę, przy okazji taranując w powietrznej walce Krzysztofa Kiercza, spadła ona pod nogi Szymona Jarosza, który nie zastanawiał się, tylko posłał loba z 20 metrów do pustej bramki. Za chwilę huknął zza „szesnastki” Bartłomiej Ciepiela, ale tym razem bramkarz GKS nie popełnił błędu, dobrze interweniując na linii bramkowej.

W 25. minucie katowiczanie oddali pierwszy groźny strzał na naszą bramkę. Akcję zainicjował Adrian Błąd, a zakończył strzałem Maciej Stefanowicz. Piłka przeleciała obok słupka.

W 42. minucie drużynie pretendującej do gry w I lidze, przydarzył się kolejny kardynalny błąd, który kosztował ją utratę drugiej bramki. Zawalił eks-piłkarz Stali, Grzegorz Janiszewski. Nie pobiegł za piłką „rzuconą” ma za plecy, wystartował do niej Karol Śpiewak, uprzedził bramkarza, który wybiegł daleko ze swojej bramki i z olimpijskim spokojem wpakował do pustej bramki. Po przerwie Janiszewski nie wybiegł już na boisko. Zastąpił go Dejmek.

Po zmianie stron Stal kontrolowała grę, ale goście mieli trzy okazje strzeleckie, po których mogli zdobyć bramki. Dwie zmarnował Kiebzak. Najpierw uderzając nad poprzeczkę z 15 metrów, a później z 5 metrów trafił wprost w Pietrzkiewicza. Bramkarz Stali świetnie spisał się także w końcówce, kiedy zgarnął piłkę sprzed nóg Jędrycha.

STAL – GKS KATOWICE 2:0 (2:0)

1-0 Jarosz (8), 2-0 Śpiewak (42)

STAL: Pietrzkiewicz – Sobotka, Witasik, Kiercz, Jarosz, Zmorzyński – Jopek, Mroziński (77 Stelmach), Płonka (87 Waszkiewicz), Ciepiela (69 Chromiński) – Śpiewak (90. Szczutowski).

GKS: Mrozek – Michalski (76 Wojciechowski), Jędrych, Janiszewski (46 Dejmek), Rogala – Woźniak (58 Pavlas), Gałecki, Stefanowicz (58 Urynowicz), Błąd, Kiebzak – Kurbiel.

Sędziował Damian Gawęcki (Kielce). Żółte kartki: Ciepiela, Pietrzkiewicz – Stefanowicz, Woźniak, Michalski, Rogala, Kurbiel. Widzów 600.