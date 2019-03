Stal pogrążyła Siarkę w doliczonym czasie gry

Piłkarskie drugoligowe derby dla „Stalówki”. Trzy punkty zapewnił „zielono-czarnym”, Piotr Mroziński. Kilkanaście sekund później, sędzia zakończył mecz.

Derbowy pojedynek pomiędzy Stalą a Siarką, nie był przyjemny do oglądania. Obie drużyny najwięcej uwagi poświęciły na przeszkadzaniu swojemu rywalowi, stąd też podbramkowych sytuacji i strzałów, było w tym meczu jak na lekarstwo. W 24. minucie na uderzenie z ponad 20 metrów zdecydował się Michał Mistrzyk. Dobrze jednak w bramce tarnobrzeskiej zachował się 17-letni Bartosz Kieliszek, przenosząc piłkę końcami palców nad poprzeczkę. Chwilę później ponownie z dobrej strony pokazał się młody golkiper Siarki, broniąc uderzenie Piotra Mrozińskiego. Po drugiej stronie boiska, rok od niego starszy Łukasz Konefał w pierwszych trzech kwadransach, w zasadzie nudził się… Raz tylko musiał pokazać, że potrafi bić się o górną piłkę, kiedy na ósmym metrze został zaatakowany przez dwóch rosłych graczy Siarki. Poradził sobie z nimi bez większych problemów, piąstkując piłkę daleko od swojej bramki.

Po przerwie Siarka zaczęła grać odważniej, ale im bliżej było pola karnego Stali, tym miała coraz większe kłopoty z rozgrywaniem akcji. Nie mogli rozmontować siarkowcy defensywy Stali, więc spróbowali szczęścia w uderzeniu z dystansu i trzeba powiedzieć, że niewiele brakowało, a Sebastian Duda wpisałby się na listę strzelców. Na jego nieszczęście piłka przeleciała obok słupka. W odpowiedzi Michał Trąbka trafił w słupek.

I kiedy wszyscy czekali na gwizdek kończący mecz, Stal zdobyła zwycięską bramkę. W drugiej minucie doliczonego czasu gry, około 35 metrów od bramki Siarki, z lewej strony boiska, Mateusz Wawrylak sfaulował Bartosza Sobótkę. Z rzutu wolnego dośrodkował Michał Trąbka. Sebastian Łętocha uderzył sprzed bramki piłkę głową, Kieliszek zdołał sparować ten strzał, jednak wprost pod nogi Piotra Mrozińskiego. Po jego uderzeniu nie miał już nic do powiedzenia. Futbolówka odbiła się od wewnętrznej strony poprzeczki i wpadła do bramki. Chwilę później pan Dawid Bukowczan z Żywca, zakończył mecz.

Stal – Siarka 1:0 (0:0)

1-0 Mroziński (90)

Stal: Konefał – Waszkiewicz, Jarosz, Janiszewski, Sobotka – Mistrzyk, Stelmach (67 Dziubiński), Jopek, Mroziński, Pietras (57 Łętocha) – Trąbka (90 Dadok).

Siarka: Kieliszek – Głaz, Kubowicz, Wełnicki, Duda (79 Wawrylak) – Drobot, Płatek, Wodecki, Janeczko (90 Kargulewicz), Sitek (83 Galara) – Ropski 5 (80 Wełniak).

Sędziował Dawid Bukowczan (Żywiec). Żółte kartki: Sobotka, Stelmach, Pietras, Mroziński. Widzów 300.