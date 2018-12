Stal miłosierna dla… Widzewa

Z jednym punktem wrócili z Łodzi piłkarze „Stalówki”. Jej spotkanie z Widzem oglądało blisko 16 tysięcy widzów, w tym spora grupa kibiców ze Stalowej Woli.

Jeżeli można byłoby przyznać dodatkowe punkty także za styl gry, ilość stworzonych sytuacji strzeleckich i oddanych strzałów, to zdecydowanie więcej należałoby się naszej drużynie. Bo to Stal na stadionie Widzewa była zespołem lepszym. Już po pierwszej połowie powinna prowadzić 2:0.

Już w 2. minucie groźnie przedzierał się Trąbka i dla Kristo jedynym sposobem na jego powstrzymanie był faulowanie pomocnika Stali. Chwile później, znakomitą okazję strzelecką zmarnował Mroziński, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, zbyt lekko uderzył głową. Jeszcze przez kilka minut piłkarze lidera nie bardzo orientowali się, co jest „grane” na ich stadionie. To Stal rozdawała karty. W 22. minucie ponownie było gorąco pod bramką Wolańskiego, który popełnił błąd po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, ale i tym razem szczęście sprzyjało bramkarzowi Widzewa. Chwilę później sędzia zmuszony był przerwać mecz. Na boisku pojawiły się race dymne. Kilka minut mecz został przerwany po raz drugi z tego samego powodu.

Po wznowieniu gry lekką przewagę osiągnął Widzew, ale w końcówce pierwszej połowy, do której arbiter doliczył aż 9 minut, dwie groźne sytuacje stworzyła Stal. Najpierw Wolański wybronił na raty mocne uderzenie Dadoka, a chwilę później w sytuacji „sam na sam” z bramkarzem Widzewa, po znakomitym zagraniu Trąbki, znalazł się Mroziński, ale górą był Wolański, broniąc instynktownie nogami.

Także po przerwie Stal dominowała. W 51. minucie Dadok wyłożył piłkę Mistrzowi, ten uderzył z prawej nogi i zabrakło mu kilku centymetrów, by uciszyć stadion Widzewa. Piłka trafiła w poprzeczkę. Stal nie przestawała atakować, a Widzew nadal nie potrafił przejąć inicjatywy. W 60. minucie po raz kolejny w tym meczu błysnął Trąbka. Piłka jednak po jego strzale do bramki nie wpadła. Za chwilę przed szansą strzelecką stanął Kitliński, lecz zwlekał z oddaniem strzału i w ostatniej chwili zatrzymał go Wełna.

Gospodarze na poważnie zagrozili bramce rywala dopiero w 76. minucie. Po strzale Zuziaka z około 20 metra, piłka trafiła w poprzeczkę. Ten sam piłkarz w doliczonym czasi gry raz jeszcze niepokoił Konefała, ale bramkarz Stali zdołał wybić piłkę na rzut rożny.

Widzew Łódź – Stal Stalowa Wola 0:0

Widzew: Wolański – Kozłowski, Sylwestrzak, Zieleniecki, Pięczek (46 Gutowski) – Michalski (46. Wełna), Gibas (84 Ameyaw), Krišto, Zuziak – Mąka (75 Świderski), Mihaljević.

Stal: Konefał – Waszkiewicz, Czajkowski, Janiszewski, Sobotka – Mistrzyk, Mroziński, Stelmach, Dadok (62 Dziubiński), Trąbka – Trubeha (54 Kitliński).

Sędziował Damian Sylwestrzak (Wrocław). Żółte kartki: Gibas – Mroziński. Widzów 15 726.