Stal już jutro zagra z Pogonią o utrzymanie

Pogoń Siedlce będzie ostatnim rywalem „Stalówki” w kończącym się sezonie 2019/20. Spotkanie 34. kolejki odbędzie się w Stalowej Woli, w najbliższą sobotę (25 lipca) o godz. 17. Jutrzejsze starcie będzie niezwykle ważne dla obu drużyn, bowiem zarówno Stal, jak i Pogoń walczą o ligowy byt, a na dodatek mają tyle samo punktów.

Przewaga jednych i drugich nad strefą spadkową wynosi zaledwie dwa „oczka”. Oznacza to, że będzie to mecz o utrzymanie i ten kto wygra, na pewno w sezonie 2020/21 będzie grał w II lidze.

„Zielono-czarni” dotychczas dziewięć razy spotykali się na swoim stadionie z drużyną z Siedlec i za każdym razem były to wyrównane starcia. Pierwszy mecz obu drużyn przy Hutniczej odbył się 14 kwietnia 2012 roku, a podopieczni Mirosława Kality wygrali 2:0.

W kolejnych dwóch domowych meczach, „Stalówka” zanotowała zwycięstwo i porażkę. We wrześniu 2012 roku, Stal wygrała 3:0, natomiast w maju 2014 roku przegrała 1:2. Kibice na kolejne boje o ligowe punkty z Pogonią musieli czekać do sezonu 2018/19. Niebiesko-biali spadli wtedy do II ligi i w Boguchwale pokonali Stal 2:0. Zielono-czarni przeciw drużynie z Siedlec na II-ligowym froncie mierzyli się jeszcze dwa razy. Te mecze zostały rozegrane na wyjeździe. Pierwszy zakończył się wygraną Pogoni 5:1 (Mójta, Paluchowski, Janiszewski (s), Bochnak, Walków – Jarosz), a drugi wygraną Stali 2:1 (Mójta – Dadok x2).

34. kolejka: Stal Stalowa Wola – Pogoń Siedlce (sobota, 25 lipca, g. 17), Resovia – GKS Katowice, Widzew – Znicz, Elana – Gryf, Górnik P. – Bytovia, Lech II – Błękitni, Garbarnia – Olimpia, Legionovia – Górnik Ł., Stal Rz. – Skra

(rk)