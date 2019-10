Stal jeszcze w Polkowicach nie wygrała. Czas to zmienić!

Przed piłkarzami Stali Stalowa Wola kolejne wyjazdowe spotkanie. W sobotę, 12 października o godzinie 17, nasza drużyną rozpocznie batalię z Górnikiem Polkowice.

Beniaminek II ligi sąsiaduje z naszym zespołem w ligowej tabeli, ma tylko jedno „oczko” więcej. Dlatego też starcie obu ekip, określane jest meczem o 6 punktów.

Do tej pory obie drużyny spotkały się w lidze czterokrotnie. W sezonie 2002/2003, kiedy Górnik wywalczył awans do I ligi, nasza drużyna przegrała w pierwszym meczu w Polkowicach 0:5, a w rewanżu, 30 marca 2003 roku, był remis 2:2. To było jedno z tych spotkań, o którym mówiło się w Polsce przez kilka dobrych lat. Górnik walczył wtedy o wejście do ekstraklasy, w czym wybitnie pomagali mu… sędziowie, co zostało później ujawnione w procesach sądowych, po wykryciu największej w dziejach polskiego futbolu, afery korupcyjnej.

Mecz Stali z Górnikiem prowadził Mariusz Rogalski z Tychów. W 12. minucie, nasza drużyna objęła prowadzenie po strzale Adriana Sobczyńskiego. W 25. minucie, wyrównał Ireneusz Adamski, a tuż przed przerwą, drugiego gola dla Stali strzelił Tomasz Sobczak. W drugiej połowie górnicy wyprawiali na boisku, co tylko chcieli, bo na wszystko pozwalał im arbiter. Nie mogli jednak zdobyć wyrównującej bramki. Minęła 90. minuta i wciąż utrzymywał się wynik 2:1. Wtedy pan Rogalski wziął całkowicie sprawy w swoje ręce, czytaj w swój gwizdek. Jeden z piłkarzy Górnika posłał piłkę w nasze pole karne spod środkowej linii z boku boiska. Sekundę później arbiter odgwizdał Sobczyńskiemu zagranie piłki… ręką, pokazał mu czerwoną kartkę i podyktował rzut karny dla gości. Salamoński trafił z 11. metrów i chwilę później sędzia zakończył mecz. Opuszczał boisko w asyście ochroniarzy, a budynek klubowy w asyście policji.

Kilka lat później, dokładnie w 2009 roku, Mariusz Rogalski został skazany na 1 rok i 8 miesięcy w zawieszeniu…

Po raz trzeci Stal spotkała się w lidze z Górnikiem w sezonie 2006/2007 (II liga). Mecze zakończyły się remisami (2:2 w Polkowicach i 1:1 w Stalowej Woli). Po 13 latach obie drużyny powalczą o ligowe punkty po raz piąty.

Mecz Górnika ze Stalą poprowadzi 41-letni Robert Marciniak z Krakowa. Wcześniej był rozjemcą w 15 meczach z udziałem naszej drużyny. Cztery z nich wygrała Stal, w sześciu był remis, a w pięciu wygrywali rywale „zielono-czarnych”.