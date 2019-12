Stal była lepsza od Lecha, ale to on zagra w ćwierćfinale Totolotek Puchar Polski

Gdyby piłkarze Stali Stalowa Wola wykorzystali tylko połowę sytuacji strzeleckich, które sobie wypracowali w pucharowym meczu z Lechem Poznań, to siedmiokrotny mistrz Polski i pięciokrotny zdobywca pucharu krajowego, wracałby do domu z bagażem kilku goli.

Stalowcy naprawdę mają czego żałować. Zmarnowali świetną okazję na awans do ćwierćfinału. Inna sprawa, że znakomicie w bramce Lecha, spisywał się Mickey van der Hart. Holender w lidze spisuje się średnio, natomiast w tym meczu był najlepszym piłkarzem swojej drużyny.

Mecz bardzo dobrze ułożył się dla „Kolejorza”, bo już w 2. minucie, po zagraniu Gytkjaera, z narożnika pola karnego uderzył zewnętrzną stroną stopy Tymoteusz Puchacz i piłka wpadła w „widełkach” stalowowolskiej bramki. Nie bez winy był w tej sytuacji Krystian Kalinowski, który pozwolił wrzucić sobie piłkę „za kołnierz”.

Utrata gola poderwała Stal do aktywniejszej gry z przodu. Pierwszy strzał na bramkę Lecha oddał Fidziukiewicz. Pomylił się o metr. Za chwilę zakotłowało pod bramką gości, po dośrodkowaniu Ciepieli z rzutu wolnego. Odważnym wyjściem ze swojej bramki, van der Hart wybił piłkę na rzut rożny po strzale Dadoka z ostrego kąta. Stal nie przestawała atakować, a Lecha w tej części meczu na boisku nie… było. Do końca pierwszej połowy nasza drużyna stworzyła sobie jeszcze cztery (!) znakomite okazje strzeleckie. Niestety, bez efektu bramkowego. Pierwszej nie wykorzystał Stelmach. Po centrze z rogu, nieczysto trafił głową w piłkę, a dzieło go od bramki Lecha nie więcej niż dwa metry. Później nie poszczęściło się „Fidziemu”. Napastnik Stali huknął z 18 metrów, ale po raz kolejny dobrze interweniował holenderski bramkarz Lecha – wybił na róg piłkę zmierzającą w „okienko” jego bramki. Najlepsze jednak okazję do zdobycia wyrównującej bramki zmarnował pod koniec pierwszej połowy Bartłomiej Ciepiela. Za pierwszym razem, po bardzo dobrym od Jarosza, młody pomocnik Stali zbyt długo zwlekał oddaniem strzału i w końcu zbił mu piłkę z nogi Wołodymyr Kostevych, a za drugim, jego strzał z kilku metrów, wybił na rzut rożny van der Hart.

Na drugą połowę obydwa zespoły wyszły bez zmian. Stal ruszyła od razu z „kopyta”. Po strzale Fidziukiewicza z ostrego kąta, van der Hart wybił piłkę nogami na rzut rożny. Chwilę później w podobny sposób uratował swój zespół przed utratą bramki, Kalinowski, a tym, który próbował go zaskoczyć był Dejewski. Kolejny atak Lecha zakończył się sukcesem zespołu trenera Żurawia. Piłkę w polu karnym, po krótko rozegranym rzucie rożnym, przejął Tiba, zrobił z nią „kółko” i wyłożył jak na tacy Dejewskiemu, a ten z bliska umieścił ją pod poprzeczką stalowowolskiej bramki.

Stal przegrywała różnicą dwóch goli, ale w ostatnim kwadransie wypracowała sobie trzy bardzo dobre okazje strzeleckiej. Niestety, znów wszystkie zmarnowała. Fidziukiewicz uderzył z pięciu metrów głową, a raczej… barkiem, piłka skozłowała przed bramkarzem, ale ten wykazał się sporym refleksem i wybił ją na rzut rożny. W sobie wiadomy sposób obronił także uderzenie Wójcika z 6-7 metrów. Pod koniec meczu bliski umieszczenia piłki w bramce „Kolejorza”, był Fidziukiewicz. Napastnik Stali, nie robiąc sobie nic z asysty dwóch stoperów Lecha, przyjął spokojnie piłkę, podbił ją kolanem i uderzył z powietrza z 16 metrów. Ta przeleciała kilkadziesiąt centymetrów obok słupka.

STAL – LECH 0:2 (0:1)

0-1 Puchacz (2), 0-2 Dejewski (68)

STAL: Kalinowski – Mroziński, Kiercz, Jarosz – Mistrzyk (79 Śpiewak), Pietras (75 Wójcik), Stelmach, Ciepiela (67 Płonka), Sobotka – Fidziukiewicz, Dadok.

LECH: Van der Hart – Kamiński (68 Satka), Dejewski, Crnomarković, Kostewicz – Amaral (66 Muhar), Moder, Tiba, Puchacz – Marchwiński – Gytkjaer (75 Tomczyk).

Sędziował Sebastian Jarzębak (Bytom). Żółte kartki: Stelmach – Crnomarković. Widzów 400.