Stalowa Wola: Stacja paliw niebawem będzie otwarta

Ostanie prace wykończeniowe przy infrastrukturze miejskiej stacji paliw dobiegają końca. Stacja będzie działać w systemie samoobsługowym. Za usługę klienci indywidualni będą mogli płacić zarówno gotówką jak i kartą płatniczą.

Wykonawca miejskiej stacji paliw wyłoniony został w drugim przetargu. Umowa na realizację tej inwestycji podpisana została 10 września ubiegłego roku. Dzień później ruszyły pierwsze prace. Inwestycja pochłonęła 2,2 mln zł.

– Obecnie trwa proces uzyskania koncesji od Urzędu Regulacji Energetyki, który pozwoli nam na sprzedaż paliw dla klientów indywidualnych i tym samym ostateczne otwarcie Miejskiej Stacji Paliw. Sam obiekt jest na ta chwilę gotowy. Paliwa tankują już na stacji pojazdy z floty transportowej MZK, w tym miejskie autobusy. Już teraz zapraszamy na stację firmy i przedsiębiorców, którzy chcą zaopatrzyć się w olej napędowy, płyn AdBlue, czy płyn do spryskiwaczy prosto z dystrybutora paliwowego – mówi Anna Pasztaleniec, prezes MZK.

Miejska stacja paliw zlokalizowana jest przy ulicy Komunalnej 1, przy zajezdni miejskich autobusów. Obiekt wyposażony jest w sześć dystrybutorów, przy których tankować można będzie benzynę bezołowiową Pb 95, olej napędowy i płyn AdBlue do oczyszczania spalin, a także płyn do spryskiwaczy. Obok każdego stanowiska znajdują się kosze na śmieci oraz myjki do szyb samochodowych. Klienci mogą korzystać z darmowego kompresora oraz odkurzacza do czyszczenia wnętrza pojazdów – koszt 1 zł. W przyszłości stacja będzie oferować także ciśnieniową myjkę do tapicerki, a także w zależności od liczby klientów i zapotrzebowania kierowców – usługę tankowania pojazdów na płynny LPG oraz inne rodzaje paliw.