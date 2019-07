Srebrne dziewczyny Anioła i Barszcza

W Raciborzu rozgrywano tegoroczne Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 20. Podkarpacie delegowało na nie 32-osobową reprezentację. Nasi lekkoatleci zdobyli cztery medale. Na podium mistrzostw stanęło czworo biegaczek Victorii Stalowa Wola, tworzące sztafetę 4×400 m. Podopieczne trenerów, Stanisława Anioła i Mirosława Barszcza, zajęły drugie miejsce, uzyskując na mecie czas 3:50,0. Victoria biegła w składzie: Wiktoria Dul, Wanessa Krzyżewska, Agnieszka Dybka, Małgorzata Osiecka.

Mistrzostwo wywalczyła, z ponadpięciosekundową przewagę (3:44,53) sztafeta SKLA Sopot, którą utworzyły: Aleksandra Jachorek, Blanka Zapora, Aleksandra Formella i Alicja Stój. Trzy pierwsze zdobyły wcześniej brąz w sztafecie 4×100 m, a indywidualnie;, Alicja Stój była druga w biegu na 800 m, zaś Jachorek i Zapora – odpowiednio – druga i trzecia w biegu na 400 m przez płotki. Brązowy medal przypadł sztafecie Agrosu Chełm (3:52:15).

Indywidualnie lekkoatleci stalowowolscy nie zdobywali w Raciborzu medali. Najbliżej tego była Natalia Ziółkowska, która zajęła czwarte miejsce w rzucie młotem 4 kg. Podopieczna Jacka Łypa zakończyła konkurs z wynikiem 51,20 i jest to jej nowy rekord życiowy. „Złoto” wywalczyła Ewa Różańska z Łęczycy, wynikiem 59,14. W finale młota pań, mieliśmy jeszcze dwie inne „victorianki”. Wiktoria Wałkiewicz zajęła dziesiąte miejsce (44,70), a dwunasta była Agata Kotwica (35,59).

W finale A biegu na 400 m z siódmym czasem eliminacji znalazła się Małgorzata Osiecka, ale nie poprawiła rezultatu ani swojej pozycji w rankingu. Była ósma z czasem 56,81. W finale B biegu na 400 m startowała Agnieszka Dybka. Ukończyła go na piątym miejscu, a generalnie sklasyfikowana została na miejscu dwunastym (58,35).

