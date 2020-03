Sprawy w niżańskim starostwie i urzędach miast i gmin załatwiajmy sami

– W związku z panującym w Polsce, w tym również na terenie powiatu niżańskiego, zagrożeniem epidemiologicznym, związanym z występowaniem koronawirusa, zwracamy się z uprzejmą prośbą, do osób załatwiających sprawy w wydziałach Starostwa Powiatowego w Nisku, o ograniczenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw – apeluje do mieszkańców powiatu starosta Robert Bednarz. Z podobnymi apelami do mieszkańców wystąpili także wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu.

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się groźnego dla zdrowia i życia wirusa oraz szerzenie się infekcji i ewentualnych zachorowań, starosta niżański zaleca załatwianie spraw w urzędzie pojedynczych osób, bez osób towarzyszących, z wyłączeniem przypadków, w których obecność innych osób jest konieczna do załatwienia określonej sprawy.

– Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem – dodaje.