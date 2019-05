Sprawdź swój kredyt – oszczędzaj pieniądze

O finansach przy kawie Cykl rozmów z ekspertami finansowymi (cz. II)

– Jak można sprawdzić swój kredyt?

– Najlepiej sprawdzić warunki kredytu, który się posiada. Warunki wypisane są na umowie kredytowej. Można też przyjść do nas i bezpłatnie wszystko sprawdzimy, bez żadnych zobowiązań.

– Po co to robić?

– Dla oszczędności. Jeżeli mamy kredyt w jednym banku, to możemy przenieść taki kredyt na lepszych warunkach do drugiego banku. Różnica w oprocentowaniu pomiędzy jednym a drugim bankiem może wynieść nawet kilka procent. To przekłada się na ogromne oszczędności w domowym budżecie. Oczywiście, do tego mogą dochodzić przeróżne ubezpieczenia, których koszty przy przeniesieniu mogą zostać zwrócone.

– Gdzie należy się udać, żeby sprawdzić swój kredyt i przenieść go na lepszych warunkach do innego banku?

– Najlepiej przyjść bezpośrednio do nas, czyli firmy, która zna ofertę większości banków i po sprawdzeniu parametrów kredytu, zupełnie bezpłatnie może taki kredyt przenieść na korzystniejszych warunkach. Wszystko w jednym miejscu i z gwarancją, że oferta będzie najlepsza na rynku.

– Co, jeżeli ktoś ma kilka kredytów w różnych bankach?

– Możemy sprawdzić i spróbować przenieść je wszystkie. Możemy też je wszystkie połączyć w jeden, czyli skonsolidować. Możemy także takim kredytem spłacić karty kredytowe czy limity na koncie, które czasami sprawiają problemy w spłacaniu.

– Co polecaliby Panowie czytelnikom?

– Wziąć swoje umowy kredytowe i odwiedzić nas. Sprawdzenie umowy i ofert rynkowych jest bezpłatne i niezobowiązujące do niczego.

– Co, jeżeli nie mam kredytu, ale jestem kredytem zainteresowany i chcę wybrać najlepszą ofertę?

– Bezpłatnie i bardzo sprawnie znajdziemy najlepszą ofertę na rynku i pomożemy klientowi taki wybrany kredyt otrzymać.

– Gdzie można Was znaleźć?

– Można zadzwonić, można napisać maila. Można także odwiedzić nas w naszym oddziale OPEN FINANCE i HOME BROKER w Stalowej Woli, naprzeciwko dworca PKS, przy ul. Okulickiego 8A. Łatwo nas znaleźć, ponieważ przy naszym oddziale widnieje duży baner z napisem KREDYTY. Serdecznie zapraszamy.

Stalowa Wola, ul. Okulickiego 8A (czynne: pn.–pt. 9.00–17.00; sobota 9.00–13.00) tel. 727 30 44 30; jaroslaw.olszowy@openagent.pl tel. 796 91 07 21; patryk.olszowy@openagent.pl