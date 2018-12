Sprawca masakry nie trafi do więzienia

Konrad K. ze Stalowej Woli ma na sumieniu zabójstwo, usiłowanie zabójstwa kilku kolejnych osób, wywołanie silnej reakcji stresowej skutkującej omdleniem, a także pobicie sąsiadów i wyłudzenie kilku kredytów. Za żadne z tych przestępstw nie odpowie jednak w procesie karnym. 14 grudnia Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zdecydował, że 27-latek jest niepoczytalny i powinien trafić do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

Takiego postanowienia sądu można się było spodziewać, biorąc pod uwagę opinię biegłych i wniosku Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu o umorzeniu postępowania karnego oraz odizolowaniu podejrzanego Konrada K. w zakładzie dla osób psychicznie chorych.

Zanim jednak sędzia Grzegorz Zarzycki zdecydował o losie 27-latka, wysłuchał opinii przybyłych do sądu pełnomocników pokrzywdzonej w zdarzeniach z Galerii VIVO!, samych pokrzywdzonych, oskarżonego oraz biegłych. Z tymi ostatnimi połączono się przy pomocy sprzętu wideo, tak by nie fatygować ich z drugiego końca Polski do Tarnobrzega. Jeden z biegłych stawił się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, a troje kolejnych w Sądzie Rejonowym w Tczewie…