Spotkanie z podróżniczką Jolantą Rydkodym

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na kolejne spotkanie z Joanną Rydkodym. Tym razem podróżniczka opowie o swojej wędrówce po żelaznej drodze.

Via ferrata czyli droga żelazna to trudny szlak turystyczny, wyposażony dla celów autoasekuracji w linę stalową, do której turysta wpina swój sprzęt.

– Czy może się taki szlak spodobać człowiekowi, który nie lubi ryzyka w górach, który nie chodzi niebezpiecznymi ścieżkami, nie znosi przepaści… czyli mi? Uznałam, że się nie dowiem, jeśli nie spróbuję. Gdy więc napatoczyła mi się okazja wyjazdu do Włoch z grupą wielbicieli ferrat to pomimo trudnych okoliczności tego wyjazdu zdecydowałam się. Dodatkowym, bardzo istotnym argumentem, było miejsce, które mieliśmy odwiedzić – Dolomity! Przepiękne góry, o których marzyłam od dawna. Monumentalne białe skały pomiędzy zielonymi dolinami, znane mi tylko ze zdjęć. O tym, czy to była słuszna decyzja, opowiem w sobotę 30 marca – zachęca Joanna Rydkodym.

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 30 marca, w sali kameralnej MDK o godzinie 18.