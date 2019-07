Spotkanie kapel i zespołów ludowych (ZDJĘCIA)

– Kultura ludowa jest w naszej gminie mocno zakorzeniona – mówi „Sztafecie” Piotr Szpara, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach. Można było się o tym przekonać podczas „Spotkania kapel i zespołów ludowych” w Kępiu Zaleszańskim.

Impreza odbyła się w niedzielę, 28 lipca, na stadionie miejscowego LZS-u. Z nieba lał się żar, dlatego też strażacy przygotowali kurtynę wodną, przy której choć na chwilę można było się schłodzić.

Występy rozpoczęły się o godzinie 16. Na scenie zaprezentowały się: kapela „Zaleszaki”, Zespół Pieśni i Tańca „Zaleszaki”, zespół biesiadny „Mira i akordeoniści”, kapela „Raniżowianie” z Raniżowa, soliści Aleksandra Nabrzeska i Jacek Walczak, a także kapela „Jaśki” Grębowa.

W ocenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach, Piotra Szpary, kultura ludowa w tym regionie trzyma się mocno. – Na pewno jest mocno zakorzeniona w naszej gminie. Popatrzymy chociażby na dożynki gminne, gdzie obecnych jest 15 grup wieńcowych i każda z nich przygotowuje przyśpiewki ludowe ubiera się w tradycyjne stroje. Mamy Kapelę „Zaleszaki”, Zespół Pieśni i Tańca „Zaleszaki”, jest Zespół Śpiewaczy „Malwa”. Nasze zespoły są zapraszane do innych miejscowości. Chcemy żeby się pokazywały i konfrontowały z innymi, żebyśmy mogli czerpać od innych, ale też i dzielić się naszym folklorem i naszymi tradycjami – mówi „Sztafecie” piotr Szpara.

Czy jest jednak szansa na to, aby folklorem zainteresowali się młodzi ludzie? – Aby te tradycje trafiły do młodszego pokolenia, dokładnie 5 lat temu powstał Zespół Pieśni i Tańca „Zaleszaki”. To były najpierw „Małe Zaleszaki”, teraz już trochę urośli. W tych dzieciach i młodzieży jest nadzieja, że ten folklor i nasza tradycja przetrwa – dodaje dyrektor GOK w Zaleszanach.

Po występach na ludowo, ze sceny popłynęły inne dźwięki. Najpierw publiczność bawiła się w rytmach disco polo z zespołem „Lili”, a następnie do tańca porwała widzów kapela góralska „Zbóje”. Impreza zakończyła się dyskoteką pod gwiazdami.

Jednak organizatorzy „Spotkania kapel i zespołów ludowych” przygotowali nie tylko muzyczne atrakcje. Imprezie towarzyszył zlot trucków. Do Kępia Zaleszańskiego przyjechało kilkanaście ciężarówek. Specjalnie na tę okazję zorganizowano wybory: mistera zlotu – zwyciężyli Bestcar Łukasz i Hubert Nabrzyscy, mistera kabiny – zwycięzcy Mega-Truck Adam i Tomasz Idec, a także króla nocy, którym został Ryszard Bednarczyk (Auto-Bednarczyk).

Na najmłodszych czekały m.in. przeróżne gry i zabawy, dmuchańce czy malowanie twarzy. Nie zabrało też stoisk gastronomicznych.