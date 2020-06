Spotkanie autorskie na koniec roku szkolnego

Choć Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli nie organizuje jeszcze bezpośrednich spotkań autorskich, to bibliotekarze postanowili na zakończenie roku szkolnego zaprosić swoich młodych czytelników na spotkanie on-line z ilustratorem Danielem de Latour i autorką książek dla dzieci Justyną Bednarek.

Nagranie spotkania zostanie udostępnione czytelnikom 25 czerwca o godz. 17.

– Daniel de Latour pokaże wam, jak narysować np. chomika albo jak rysunkiem wyrazić ciszę lub radość. Justyna Bednarek, opowie o książkach, które czytaliście lub będziecie chcieli przeczytać. Współpraca autorów zaowocowała kilkoma książkami, oczywiście dostępnymi w naszej bibliotece, a w planach są kolejne – mówią bibliotekarze.

Daniel de Latour ilustruje książki, czasopisma, rysuje komiksy. Książki „Wyprawa do kraju księcia Marginała” Henryka Bardijewskiego, z jego ilustracjami otrzymała nominację do nagrody Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku, a „Atlas świata. Ameryka Południowa” nominowany był do nagrody „Przecinek i Kropka, najlepsza książka dziecięca”. Laureat drugiej nagrody w konkursie na komiks Muzeum Powstania Warszawskiego. Oprócz rysowania lubi …pająki.

Justyna Bednarek jest romanistką, dziennikarką, redaktorką i autorką książek dla dzieci. Książka „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” z ilustracjami Daniela de Latour zyskały miano najlepszej książki dziecięcej 2015 roku w konkursie Empiku „Przecinek i Kropka”, zdobyły też Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy. Wcześniej zyskały również nominację w konkursie Książki Roku 2015 Polskiej Sekcji IBBY. Kolejna książka – „Pięć sprytnych kun” (ilustracje Daniel de Latour) – również była nominowana w konkursie Książki Roku 2016 Polskiej Sekcji IBBY. Autorka pisze również książeczki z serii Czytam sobie, ukazały się m. in. „Koperta z kotem”, „Koty i kotki”, „Fasola Eulalii”. Uwielbia rękodzieło i kolekcjonuje obrazy.