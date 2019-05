We wtorek, 28 maja, o godz. 18 w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie odbędzie się kolejny seans filmowy w ramach „Spotkań z filmem”. Tym razem organizatorzy postanowili przygotować publiczność na zbliżające się wakacje i ukryli film pod hasłem „Wakacyjne perypetie na wesoło”. Będzie to okazja do podziwiania kunsztu aktorskiego Judi Dench, Billa Nighy’ego i Deva Patela.

Wstęp wolny, zapraszamy.